Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unas costillitas de chancho con papita frita, ensalada de verduras cocida y, para tomar, naranjada con hielito para aliviar el calor. “María, me estremeció leer ayer un artículo sobre un numeroso grupo de niños que llegó a las playas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Aucallama (Huaral) para exigir que se cumpla con resarcir por completo el daño provocado por el derrame de miles de barriles de petróleo al mar, el año pasado.

LEE TAMBIÉN: Viaja con cuidado

La singular protesta siguió con el recojo de basura en los alrededores de la playa, como parte del cuidado del mar.

“Dicen que se ha avanzado con la remediación de los daños, pero no vemos que esté completamente limpio. Muchos animales murieron y hay pescadores que no han podido volver a trabajar. Queremos que se respete el derecho a playas limpias”, dijeron los menores.

De verdad que es un ejemplo que los pequeños exijan a las autoridades que hagan todo lo posible para que esos balnearios vuelvan a ser lo que eran antes y que nunca más ocurra una tragedia ambiental, como la que sufrió Lima Norte en el 2022.

LEE TAMBIÉN: Peruanos luchadores

El impacto no solo ha sido en el medio ambiente. Desde hace más de un año, miles de pescadores, restaurantes, comerciantes, obreros y ambulantes no pueden trabajar a causa de la contaminación de las playas y el mar. Otros derrames habían ocurrido anteriormente, pero nada como este. Lo peor es que no hay nadie detenido. Y los responsables andan por ahí de lo más tranquilos. Cómo se nota que hace falta autoridad y que los ciudadanos sienten que nadie los defiende. Esta situación debería estar en el Congreso, pero solo se dedican a ver sus propios intereses.

Que la protesta nos haga reflexionar también sobre la importancia de no ensuciar nuestro mar ni los balnearios. Si queremos vivir como personas, no hay que dejar basura en la arena, ni tomar licor y menos escuchar música a todo volumen.

Hay que seguir estas reglas para pasarla bien en este verano:

No lleves mascotas a la playa porque sufren y se deshidratan.

Llévate la basura que produces. No la entierres. Ni los animales hacen eso.

La playa es para retozar, bañarse y pasarla bien. Si quieres fiesta, anda a una discoteca. No lleves tus parlantes a la playa, ni tomes en la arena.

Cuida tus pertenencias. Siempre en las aglomeraciones de gente aparecen los rateros.

Mantente atento a las indicaciones de los salvavidas. Ya sabes, bandera roja significa ‘no te metas al mar’.

Sigue las reglas. Están hechas para respetar al prójimo y que la pases bien. No las hicieron para fastidiarte.

Cuida a tus hijos. No solo porque se pueden perder, sino meterse al agua y ahogarse si los jala una ola”. Bien por Gary. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR