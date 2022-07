Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopa menestrón con frejol, carne de pecho, papas amarillas, fideos canuto, zanahoria, choclo, apio y nabo. También por un estofado de pavita y, para tomar, limonada.

TE VA A INTERESAR: LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE

“María, me siento orgulloso de ser peruano, más aún luego de saber que tres restaurantes peruanos están entre los mejores del mundo, según el llamado ‘Oscar de la gastronomía’. Central, Maido y Mayta se llevaron galardones en The World Best 50′s Restaurants, que analiza a los cientos de miles de negocios de comida en el mundo.

The Sun, Daily Mirror y otros diarios extranjeros subieron a sus redes la noticia. Sería bueno que el Ministerio de Comercio Exterior arme algún programa para que Perú sea parte de un circuito de turismo gastronómico. El premio es también un reconocimiento al esfuerzo de peruanos creativos y exitosos como Virgilio Martínez, dueño de Central, y de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, propietario de Maido, un restaurante de fusión con la comida japonesa.

El camino, como es lógico, no ha sido fácil. Son años de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Se sabe que estos restaurantes fueron primero emprendimientos modestos que a la larga pegaron. La gastronomía nacional, gracias al empuje de personajes como Gastón Acurio y el desaparecido Bernardo Roca Rey, ha tomado un lugar interesante en el mundo, pero falta el empuje del Estado.

Cuando uno viaja fuera del país, se da cuenta de lo rica y variada que es nuestra comida. Jamás probé un cebiche más rico que el peruano. Y eso que he visitado varios países. Acá tenemos alma, corazón y creatividad. Usamos toda clase de ingredientes y hacemos fusión con la comida china, japonesa, india, negra, europea e indígena.

Que esto sirva como ejemplo de que, con esas características, se puede triunfar en la vida. En estos momentos de crisis es donde más emprendimientos aparecen. Como dice el dicho, toda crisis es una oportunidad.

Por supuesto que los inicios no serán lechos de rosas. Será difícil, habrá contratiempos, problemas... pero así son las cosas. Si vas a emprender algo, toma nota:

Que tu motivación no sea solo el dinero.

No regales tu trabajo. Si es bueno, cobra lo que merezcas.

No te rindas, persigue tu meta hasta el final.

Anticípate a lo que está por llegar. Por eso, busca información.

Separa tus finanzas de las de tu negocio.

Sé honesto. No estafes a la gente con tu producto o servicio.

Escucha a tus clientes. Pregúntales en qué puedes mejorar.

No lo puedes hacer todo, tienes que delegar funciones, pero sigue al frente del negocio.

Aprende de los errores. Eso se llama experiencia”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

MÁS INFORMACIÓN: