La salud no tiene precio

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unas milanesas con papas fritas, arroz graneado, ají y, para la sed, una jarrita de anís calientito.

“María, me llama la atención que desde hace días numerosos vacunatorios estén vacíos, sin gente que quiera vacunarse. Parece que no somos conscientes de la grave amenaza de la tercera ola. Los expertos no dudan de que llegará y un cálculo del Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades prevé que dejaría entre 67 mil y 115 mil fallecidos y más de dos millones de contagiados. Creo que muchos no valoran bien la salud. Están más preocupados en ganar dinero, y claro que es lógico, pues sino de qué se vive. Pero debemos entender que todo se puede hacer con salud y nada sin esta. Los que no se han vacunado o no regresaron para recibir su segunda dosis, asistan y pongan el hombro. Vacunarse es un acto de responsabilidad, pero sobre todo de amor, hacia uno mismo, hacia nuestros seres queridos, a nuestro país.

Te dejo algunas frases célebres sobre el enorme valor de la salud:

’Mantener el cuerpo saludable es una obligación. De lo contrario, no podemos mantener nuestra mente fuerte y clara’. Buda.

’Aquel que tenga salud tiene esperanza; y aquel con esperanza lo tiene todo’. Proverbio árabe.

’Ni todo el dinero del mundo puede traerte de vuelta la salud’. Reba McEntire.

’El amor no es tan importante como una buena salud. No puedes amar si no estás sano. No lo aprecias’. Bryan Cranston.

’Nací con una buena salud y un cuerpo fuerte, pero pasé años abusando de ellos’. Ava Gardner.

’Además de educación, necesitas una buena salud. Y para ello, necesitas practicar deporte’. Kapil Dev.

’La salud no puede comprarse. De todos modos, sí que puede ser una increíblemente valiosa cuenta de ahorros’. Anne Wilson Schaef.

’Mantener una buena salud debería ser el objetivo principal de todos nosotros’. Sangram Singh.

’En medio de estos tiempos difíciles, es la buena salud y un correcto sueño lo que más podemos disfrutar’. Knute Nelson.

’La felicidad es la más alta forma de salud’. Dalai Lama.

’Es la salud el bien más preciado. Y no el oro o la plata’. Mahatma Gandhi.

’Una vida sin salud es como un río sin agua’. Maxime Lagacé.

’Tres cosas en la vida: tu salud, tu misión y las personas que quieres. Eso es todo’. Naval Ravikant.

’Creo que el mejor regalo que le puedes hacer a tu familia y al mundo eres tú en buena salud’. Joyce Meyer”.

Qué buenas frases. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.