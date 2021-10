Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un aguadito de menudencia, guiso de garbanzos y, para tomar, chicha morada al tiempo. “María, el presidente Pedro Castillo cambió a su gabinete, pero a la gente de a pie eso poco le importa mientras no bajen las cosas. Cada día es un drama para las mamitas a la hora de comprar los alimentos para el almuerzo y la cena.

El pollo está caro, al igual que el pescado y la carne ni hablar. Ahora se anuncia que subirá la energía eléctrica. Los bolsillos ya no aguantan y las perspectivas de mejora no aparecen. Hay que hacer algo de una vez. Lo primero, que baje el dólar. Eso marca la economía. En un país importador como el nuestro, las compras de harina, comida para las aves y petróleo se hacen con divisas extranjeras. Y con el dólar caro, ya se imaginan cuánto cuesta traer containers de mercadería. Pero también necesitamos que haya una política clara en la economía. Ya no más ideología chavista. De eso no come la gente. El pueblo quiere trabajo, que las cosas no suban y tranquilidad para poder proyectar su vida y la de su familia.

Uno de los componentes de la canasta familiar son los servicios, como la energía eléctrica, agua e internet. Y esos también han subido. Aquí les damos algunos tips para ahorrar energía y que el recibo no llegue tan alto:

1.- Aprovecha la luz natural y apaga las luces.

2.- Dale solo la carga necesaria a tus aparatos, celular, equipos de música.

3.- Desconecta los aparatos que no uses.

4.- Revisa tus electrodomésticos, pueden estar fallando.

5.- Plancha la ropa de una sola vez.

AHORRO DE GAS

1.- Tapa las sartenes y ollas al cocinar. Así se cocina más rápido.

2.- Aprovecha el calor residual del horno.

3.- No hiervas agua para tomar, compra un filtro.

4.- Usa ollas de presión.

Cómo ahorrar agua (Foto: El Comercio)

AHORRO DE AGUA

1.- Dúchate en cinco minutos.

2.- No dejes el caño abierto al lavarte los dientes o afeitarte.

3.- No mantengas el caño abierto al lavar los platos.

4.- Racionaliza el riego.

5.- Ten cuidado con las fugas en el baño y la cocina”. Gary tiene razón, hay que ahorrar. Me voy, cuídense.

MÁS INFORMACIÓN: