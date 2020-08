Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó contento al restaurante por unos tallarines rojos con una enorme pierna de pollo, quesito parmesano y su jarra de chicha morada al tiempo.

“María, en el Perú y muchos otros países del mundo se conmemora el ‘Día del adulto mayor’, en honor a la festividad de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, ‘Patrona de la ancianidad’, quien murió el 26 de agosto 1897 en Valencia, en España. Ella fue fundadora de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, obra que se extiende a Europa, América y África. A veces uno parece no darse cuenta, pero es mucho lo que hacen los abuelitos por el bien de nosotros. Y lo triste es que muchos de ellos son ignorados y abandonados por malos hijos y otros familiares que los tratan como objetos que no sirven para nada cuando en su momento ellos dieron todo por sacar adelante a hijos y nietos. Hace poco, Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, celebró sus 84 años y el cómico y sonero asegura ‘que está mejor que nunca’ y su secreto es ‘reír mucho y no hacerse problemas’. Hay muchos peruanos que pasan los 80 años y hasta son ‘abuelitos centenarios’ con más ganas y espíritu positivo que muchos jóvenes que pareciera que nacieron cansados. Bien dicen que los años no solo se llevan por la edad cronológica, sino por la vitalidad que les pongan.

Para vivir más y mejor, de forma saludable y feliz, los médicos y gerontólogos aconsejan: