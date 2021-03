Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un picante de carne con arrocito graneado y, para tomar, una manzanilla al tiempo. “María, leí el informe que publicó Trome sobre el consumo de internet en Lima. San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres son los distritos de Lima que más alto porcentaje de tráfico de internet móvil tuvieron durante las cuatro semanas de inmovilización social obligatoria en febrero, según Osiptel.

Esto se explica por el tamaño de dichos distritos y por el aumento de las líneas móviles. Facebook, YouTube, Netflix e Instagram son los aplicativos más vistos. Es que la gente quiere comunicarse con familiares de forma rápida y económica, busca hacer amigos y relajarse viendo películas.

De hecho, muchas personas se suscribieron a Netflix durante la pandemia, en Perú y otros países, pues pasaban más tiempo en casa. La plataforma de streaming permite ver las más variadas cintas y series, muchas de ellas realizadas con presupuestos millonarios, a la hora que el espectador desee. Ya no está sujeto a la programación de los canales de señal abierta o del cable.

Hace unos años tampoco había los juegos en línea de hoy. Por eso antes los muchachos se pasaban horas jugando pelota. Eso cambió, pues ahora permanece la mayor parte del tiempo sentados frente a la TV o jugando en línea, lo que ha propiciado el aumento del sedentarismo y sus consecuencias, como obesidad, males cardiacos y otros, además de que muchos están desarrollando adicción a las pantallas electrónicas.

Otra plataforma popular que ya está siendo bastante usada desde marzo es Zoom. Sirve para citas de trabajo, reuniones familiares y hasta los artistas la emplean para dar sus shows. Desde el inicio de las clases escolares, millones de niños y jóvenes también la están usando.

Lamentablemente, muchos estudiantes no pueden conectarse por falta de señal de internet o porque no tienen un smartphone, una tablet o computadora. Duele que haya pequeños de cinco años que deban trepar cerros para agarrar alguna señal de internet con la que puedan seguir sus clases. No hablo de pueblos alejados de la sierra, sino de la misma Lima.

Si eso ocurre en la capital, cómo será de difícil la situación en las regiones. La llegada de la tecnología es importante para la educación, el trabajo, el progreso y hasta la diversión, pero son muchísimos los peruanos que aún no cuentan con conectividad. Los que poseemos un celular o una computadora con señal de internet somos privilegiados.

Otra de las grandes tareas pendientes del nuevo gobierno que asumirá el poder en julio próximo será dar acceso a esos incontables peruanos que permanecen al margen de este desarrollo tecnológico. Mientras todos no tengamos las mismas oportunidades, las grandes diferencias que nos separan se van a mantener”. Gary tiene razón. Me voy cuídense.