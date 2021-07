El fotógrafo Gary llegó al restaurante con hambre después de una larga jornada de trabajo. Se pidió un bistec a la chorrillana con una porción de arroz blanco, rocotito molido y una jarrita con agua de carambola al tiempo.

“María, como te comentaba ayer, ha causado gran impacto la noticia de esta mafia que operaba en el hospital Almenara y que cobraba hasta 85 mil soles por una cama de Cuidados Intensivos para pacientes con coronavirus. Realmente, hay que ser bien miserable para aprovecharse de la desgracia que viven miles de familias y sacarles dinero pese a la angustia que viven. Acá la justicia debe investigar a fondo este tema y las penas deben ser severas. Lo que me indigna es que Ana Cecilia Aróstegui, quien fue voleibolista de la selección y esposa del entrenador Juan Carlos Bazalar, haya involucrado a su hijo de solo 22 años en esta organización. Eso es imperdonable. Los hijos son sagrados. Y siempre repito que el dinero y las cosas materiales no son lo más importante. Mucha gente elige el camino de la plata fácil y después pagan las duras consecuencias.

Lo mejor que un joven puede hacer es aprovechar el tiempo y estudiar todo lo que pueda. Además, dedicarse a un trabajo honrado y vivir su realidad. Es decir, si ganas mil soles, adecúate a ese presupuesto. Por supuesto, eso no quiere decir que te conformes, pues debes seguir trabajando duro por mejorar tu situación y la de tu familia. Pero la clave está en tener paciencia, en no desesperarse por disfrutar de las cosas buenas de la vida. Si las quieres, debes entender que obtenerlas de manera honrada te costará esfuerzo y tiempo. No hay otra forma, salvo que recibas una herencia o ganes la lotería.

Por eso digo que estudiar es el camino más seguro para el progreso. Los padres, por su parte, tienen bastante responsabilidad en la crianza de sus hijos. Desde pequeños hay que inculcarles el amor por el trabajo y la vida decente. Pero hay que enseñarles con el ejemplo y siempre mantener la disciplina. Se debe dejarles bien claro que todas sus decisiones y acciones tendrán siempre consecuencias y, por eso, antes de hacer, deben reflexionar. Igualmente, hay que vigilar las amistades con las que andan, sus actividades, para encaminarlos si vemos que están fallando”.

