La Seño María: La vacuna salva vidas

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su caldito de gallina, arroz con torrejita de atún y, para tomar, chicha morada.

“María, veo con preocupación que en estos últimos días se pasó la barrera de mil contagiados por día con coronavirus. De seguir así, lo más probable es que tengamos la tercera ola en el verano, como anuncian algunos epidemiólogos. Tanta salidita, tanta fiesta o privaditos tienen su consecuencia. Menos mal que el nivel de mortalidad sigue aún bajo.

El día anterior se reportaron 10 fallecimientos por coronavirus en todo el país, cuando en los días más fieros no bajaban de 600. Un dato para recordar siempre: hasta el momento, la pandemia ha ocasionado la muerte de ¡200 mil 695 peruanos! No es juego. Debemos seguir cuidándonos más hasta vencer totalmente a la enfermedad. Según las autoridades de salud, el 84 % de los hospitalizados con coronavirus en los hospitales del país no están vacunados. Eso debe llevar a la reflexión a aquellas personas que se niegan a inmunizarse. Especialmente porque se ha abierto un debate que hasta el año pasado era inimaginable: la libertad de las personas a elegir o si deben ser obligadas a vacunarse. Creo que eso no debiera ser así. Cuando está en riesgo la vida de millones de personas, los derechos individuales quedan de lado.

Menos mal, algunas autoridades han reaccionado a tiempo, como la Municipalidad de Lima, que anunció que en esta campaña navideña el ingreso al Mercado Central y al emporio de Mesa Redonda será con carné de vacunación. Para ello se reforzará la seguridad en la zona. Asimismo, la Sutran aplicará multas a empresas de transporte interprovincial que permitan viajar a pasajeros sin vacunas. En ese sentido, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, recordó que las personas mayores de 45 años que no cuenten con segunda dosis no podrán viajar a provincias.

De igual manera, señaló que más del 40 % de adolescentes, entre 12 y 19 años, no reciben aún la vacuna contra el coronavirus en el país. Pero no todo es malas noticias. Un estudio científico, realizado por el Instituto Nacional de Salud y el Departamento Académico de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reveló que el virus no se adhiere a las superficies, como alimentos, vehículos de transporte o superficies de bancos. Se tomaron dos mil 55 muestras y en solo una de ellas, ubicada en un botón de un cajero automático, arrojó positivo. En este único caso, se halló que el virus era inofensivo, es decir, no se replicaba.

La comunidad científica señala que la propagación es vía el aire, cuando la persona estornuda o habla, por lo cual es imprescindible seguir usando la mascarilla”.

Pucha, Gary tiene razón. Cuídense, nos vemos.