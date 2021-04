Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo al jugo y con su arrocito graneado con perejil picadito y, para tomar, un emoliente al tiempo. “María, siguen aumentando los casos de mujeres que conocen a hombres por internet y después son víctimas de chantajes sexuales, amenazas y otros delitos.

Tengo amigos que se conocieron por redes, se enamoraron, se casaron, formaron una familia y hoy son felices. Pero soy chapado a la antigua y, personalmente, no aconsejaría buscar a la ‘media naranja’ en la web.

No me atrae la idea. Sin embargo, cada vez más personas buscan el amor por este medio. Hay que aclarar que solo los adultos deben hacerlo y tener muchísimo cuidado. Los adolescentes no deben tener contacto en las redes con nadie que no conozcan personalmente, como compañeros de estudios o vecinos.

Los menores no deben conocer gente por internet. Todo adulto debe saber que la regla básica es no confiar de inmediato en la persona que recién se está conociendo. Los expertos dan pautas para no ser estafados por sinvergüenzas y delincuentes.

Comprueba que es real. Es importante saber si existe esa persona con la que estás iniciando un contacto. Los criminales muchas veces compran ‘paquetes online’ que contienen modelos de cartas amorosas, fotos, videos e identidades falsas.

Es importante saber si existe esa persona con la que estás iniciando un contacto. Los criminales muchas veces compran ‘paquetes online’ que contienen modelos de cartas amorosas, fotos, videos e identidades falsas. Confía en tus instintos. Si sientes que algo no anda bien con esa persona, te parece sospechosa o crees que esconde algo, mejor corta.

Si sientes que algo no anda bien con esa persona, te parece sospechosa o crees que esconde algo, mejor corta. Nunca mandes dinero . Si conociste a una persona por internet, jamás le envíes dinero, sin importar las razones que te dé, ni el tiempo que tengan de haber entablado contacto.

. Si conociste a una persona por internet, jamás le envíes dinero, sin importar las razones que te dé, ni el tiempo que tengan de haber entablado contacto. Jamás compartas fotos íntimas. No te tomes fotos ‘calientes’ porque te las pide, ni se las envíes, podrías arruinar tu vida.

No te tomes fotos ‘calientes’ porque te las pide, ni se las envíes, podrías arruinar tu vida. Conoce mejor a esa persona . Céntrate en saber más, no solo su perfil, haz muchas preguntas. Nunca aceleres la relación online.

. Céntrate en saber más, no solo su perfil, haz muchas preguntas. Nunca aceleres la relación online. No lo mantengas en secreto. Habla con amigos y familiares de tu nueva amistad o relación, para que te den una perspectiva más racional o te adviertan de posibles peligros. Cuidado si la persona que conociste por internet te dice que no le digas a nadie de la relación.

Habla con amigos y familiares de tu nueva amistad o relación, para que te den una perspectiva más racional o te adviertan de posibles peligros. Cuidado si la persona que conociste por internet te dice que no le digas a nadie de la relación. Sospecha . Ponte alerta si la persona que conociste por internet te hace muchas preguntas, pero revela poco de ella.

. Ponte alerta si la persona que conociste por internet te hace muchas preguntas, pero revela poco de ella. ¿Es demasiado perfecto? Fíjate si la foto que te envía es demasiado perfecta o parece un modelo o actor.

Fíjate si la foto que te envía es demasiado perfecta o parece un modelo o actor. La primera cita. Si sientes dudas sobre conocer personalmente a alguien que contactaste por internet, entonces no lo hagas. Y si decidiste conocerlo, debe ser en un lugar público y anda acompañada. Habla del tema con tu familia, con tus padres y escucha sus consejos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

