Mi amigo, el fotógrafo Gary, pasó por el restaurante para llevarse un estofado de pavita con arvejitas, papa amarilla y ajicito molido.

“María, ayer leía en Trome, en un interesante artículo, a la psicoterapeuta Luisa Álvarez, quien aconsejó a los padres de familia criar a los hijos con amor y disciplina. ‘Muchos padres no imparten disciplina, porque piensan que así no les están demostrando su amor’, precisó. La verdad que eso significa poner reglas dentro del hogar, basados en principios y valores. Por eso, no basta con darle a los hijos una buena educación, hace falta inculcarles buenos consejos de vida para que sean personas de bien que contribuyan al desarrollo del país y a la eliminación de las injusticias. A los chicos hay que hablarles desde pequeñitos y enseñarles con el ejemplo. Algunos valores fundamentales:

La honestidad. Es ser decente, razonable y justo. También implica ser probo y recto. Es no mentir por miedo o conveniencia. Es admitir los errores.

La honradez. Es tener rectitud de ánimo e integridad en el obrar. Es el respeto al otro y valorar la verdad como un valor fundamental en la vida y en la sociedad. Significa, por ejemplo, que no se debe robar.

La responsabilidad. Es saber que todo lo que se hace tiene consecuencias, buenas o malas. Que se debe asumir la responsabilidad de las acciones. También es el compromiso con determinadas obligaciones.

La tolerancia. Es fundamental admitir los criterios distintos de otras personas. También las diversas religiones, razas, apariencia, forma de vestir, de hablar, origen. Aceptar a los demás con sus diferencias es básico para construir relaciones humanas sanas y fuertes. Es no creerse superior a nadie.

La gratitud. Es poder valorar los grandes y pequeños detalles que nos da la vida. Está demostrado que las personas agradecidas son más felices.

La bondad. Es hacer siempre el bien a los demás, tener una conducta amable. Realizar cosas por los demás sin esperar nada a cambio.

La empatía. Significa ponerse en el lugar de la otra persona. Es aprender a considerar los sentimientos de los otros, su sufrimiento. Así se evitará dañar a los demás y también se podrá comprender por qué alguien se comporta de determinada manera.

La felicidad. Es el principal objetivo, lo que deben sentir los chicos a lo largo de su vida. Es concebir la felicidad como un estado en el que se decide vivir a pesar de los problemas, porque la vida es única. Debe ser un soporte que lleve a tomar las mejores decisiones y a ser optimistas siempre, en las buenas y en las malas”.

Gary tiene razón. Me voy, cuídense.