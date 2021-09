Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su estofado de pollo, arroz blanco, ensalada de lechuga y tomates, y, para tomar, jugo de maracuyá.

“María, no recuerdo un invierno tan crudo como este en la ciudad de Lima. Las bajas temperaturas se sienten en la mañana y durante el día los vientos son fuertes y uno en la noche debe abrigarse hasta con dos frazadas y beber algo calentito antes de acostarse. Esta condición se acentúa más en los distritos cercanos al litoral, como Villa El Salvador, Miraflores, San Miguel o Villa María del Triunfo, por ejemplo. El cielo cubierto, las neblinas densas y la garúa es algo común en esta época del año. Y aunque no falta nada para el inicio de la primavera, presumo que seguiremos unas semanas más sufriendo con este clima invernal. Algo que las personas no comentan es que el invierno, además de ser una estación donde se producen más enfermedades virales, también afecta emocionalmente.

No dan ganas de salir a la calle, menos en esta época de emergencia sanitaria por la pandemia. Ahora imagina lo que deben sentir las personas que viven en la zona sur del país, que padecen las heladas, que no solo dañan sus cultivos y sus animales, sino que les causan males bronquiales. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que estas condiciones son propias del invierno en la sierra, y, aunque en Lima las temperaturas mínimas oscilan entre 14 °C y 15 °C, la sensación térmica que se siente indica otra cosa. Por eso, es importante saber cómo tratar de sacarle vuelta al frío con algunos trucos sencillos y prácticos.

Mucha atención con estos datos:

Sopas. En nuestro país, existe una variedad de caldos, que no solo nos calentarán sino nos protegerán de sufrir alguna enfermedad viral. Tenemos el aguadito, menestrón, caldo de gallina, shambar, entre otros. Bebidas calientes. Como se indica en la primera recomendación, podemos disfrutar también de alternativas como la hierbaluisa o emoliente, ideales para mantener tu temperatura corporal al tope. Evita lugares donde haya aire acondicionado y espacios abiertos. Las corrientes de aire pueden afectarte la salud si estás desabrigado. Comer alimentos ricos en vitamina C y D, como la naranja, fresa, brócoli, entre otros, ayudan a mantenerte saludable durante el invierno”.

Qué buenos consejos. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.