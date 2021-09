Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un pollito al horno con papas nativas doradas, ensalada de verduras y, para la sed, una manzanilla calientita. “María, en estos días en que autoridades del Gobierno son fuertemente criticadas por atacar a las mujeres, sería bueno detenernos a pensar en cómo deberíamos educar a nuestros hijos para que crezcan respetando a los demás, especialmente a las mujeres y niños.

Así habría en nuestro país menos mujeres insultadas, golpeadas y asesinadas. Debemos estar plenamente conscientes de que todo parte de las enseñanzas en casa.

Algunos consejos de los expertos:

La mujer no solo es un cuerpo. El lenguaje es poderoso y por eso no hay que referirnos a las mujeres por las partes de su cuerpo. Es habitual escuchar en la calle frases como ‘buen trasero’. Si no se conoce el nombre de la chica, lo mejor es no referirse a ella. Igual que a un hombre nunca se le nombra por una parte de su anatomía.

La mujer puede vestir como desee. Se debe respetar su elección y entender que no lo hace para seducir a los hombres. Muchos jóvenes prohíben a sus enamoradas vestir como ellas quieren, y las califican e insultan.

Nadie es dueño de nadie. Muchos jóvenes cuando salen con una chica comienzan a considerar que les pertenece. Nadie pertenece a nadie. Ni un hijo a un padre, ni una chica a un chico. ‘Si no eres mía, no serás de nadie’, es lo que afirman muchos feminicidas. Borrar de la cabeza de las personas la idea de que son dueños de alguien será un paso fundamental para erradicar la violencia.

No controlar sus movimientos. Otra mala costumbre es querer controlar los movimientos de la chica con la que se sale. No se deben revisar los mensajes de la pareja ni estar pendiente de todo lo que habla con sus amigas. Todos tenemos derecho a la privacidad.

No significa ‘no’. Los adolescentes deben tener claro que si una mujer dice ‘no’, entonces deben respetar su deseo. Incluso, si una mujer demasiado borracha dice un tibio ‘no’, debe ser respetado. Jamás se debe interpretar como un ‘sí’.

Dale el ejemplo. Respeta a tu esposa, a tus hijas, vecinas y a toda mujer. No les hables mal, no las ofendas ni grites. Tu hijo te mira y aprenderá de ti. Háblale, dile que toda mujer merece el mayor de los respetos.

Pide ayuda. Si ves que tu hijo tiene dificultades para respetar a las mujeres, no dudes en buscar la ayuda de un profesional para que lo oriente y le haga cambiar de actitud. No se pueden pasar por alto comportamientos peligrosos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

