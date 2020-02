Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo al jugo con papas fritas crocantes, arroz blanco, rocotito molido y, para tomar, un refresco de piña friecito. “María, se acerca del Día de San Valentín y es de las épocas del año cuando más embarazos se registran, incluidos los no deseados. Los hostales están llenos y las parejitas deben hacer reservaciones con tiempo para tener intimidad. Los enamorados ese día se juran amor eterno y muchos son los vivazos que exigen la llamada ‘prueba del amor’ a las chicas que no están seguras de dar ese paso, pero que ceden porque están enamoradas y temen que las dejen o se vayan con otra. Algunos consejos de los expertos para pasar un feliz Día de los Enamorados:

- Mira tu presupuesto. Antes de hacer un regalo, calcula bien el dinero que tienes para gastar. Trata de no endeudarte. No hace falta hacer un obsequio costoso para demostrar tu amor, sino entregar algo de corazón.

- Reflexiona qué clase de cita quieres. Lo que elijas debe hacer sentir bien a ambos, por lo que también deberás tener en cuenta los deseos de tu pareja. Puede ser que quieran estar en una fiesta, cenar, salir a pasear, hacer un viaje o simplemente estar solos en casa.

- Elige bien el lugar. Si van a salir, busca un sitio seguro. No te arriesgues a ir a lugares peligrosos o alejados de donde será difícil retirarte cuando quieras irte. Si vas a algún lugar público, fíjate también en que no esté muy lleno. Debe tener las rutas de escape bien señalizadas.

- No abuses del alcohol. Es lo peor que podrías hacer, pues si te embriagas no estarás en pleno uso de tus facultades, lo que estropeará tu cita y podría llevarte a tomar malas decisiones de las que luego te arrepentirás.

- Arréglate, prepárate. Recuerda que es un día especial para ti y para tu pareja, así que no sea como un día cualquiera. Trata de emocionar a tu ‘media naranja’, de sorprenderla, de hacerle sentir muy especial y de que vea que está en tu corazón.

- No hagas nada que no desees. Esto va especialmente para las chicas, pues muchos hombres las presionan para tener relaciones sexuales cuando ellas no están convencidas de hacerlo o no lo desean. Si tu pareja te quiere y valora, sabrá comprenderte y respetar tu decisión.

- Usa condón. Si eres una persona madura emocionalmente y deseas tener sexo con tu enamorado, usa un método anticonceptivo como el preservativo, pues evitará embarazos no deseados y la posible transmisión de enfermedades sexuales”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.