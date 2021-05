Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos chicharrones de chancho jugositos por dentro y crocantitos por fuera, con salsa criolla y, para tomar, una manzanilla calientita. “María, en estos tiempos tan complicados, con tantas muertes por el letal virus, la falta de trabajo, el caos que parece apoderarse de todo y el ambiente político tan caldeado y con tanta confrontación, es importante mantenernos optimistas.

Está prohibido dejarse ganar por el desánimo, la angustia y el estrés. Sé que es fácil decirlo y bastante complicado hacerlo cuando se atraviesan problemas serios, pero hay que sacar la garra. Este es el momento en que se hace más necesario esforzarse como nunca. Si tenemos un ser querido enfermo, es momento de mirar adelante con fe y hacer todo para su recuperación.

Si perdimos el trabajo o nos va mal en lo que hacemos, hay que recordar que el mundo no se acaba. Prepárate más, estudia. La clave está en no rendirse, en no tirar la toalla. La clave del éxito está en aguantar más. Por eso tiene tanto éxito en estos tiempos el tema ‘Resistiré’, que el Dúo Dinámico de España hizo famoso hace unas décadas y que hoy se ha convertido en casi un himno. Algunas frases célebres sobre el optimismo:

’Incluso la noche más oscura terminará y el sol saldrá'. (Victor Hugo)

’Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; un optimista ve la oportunidad en cada dificultad’. (Winston S. Churchill)

’El optimismo es la base del coraje’. (Nicholas M. Butler)

’Cultiva una mente optimista, utiliza tu imaginación, considera siempre las alternativas y atrévete a creer que se puede hacer posible lo que otros piensan que es imposible’. (Rodolfo Costa)

’El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas’. (Colin Powell)

’El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza’. (Helen Keller)

’Nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque los espinos tienen rosas’. (Abraham Lincoln)

’Soy optimista. No parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa’. (Winston S. Churchill)

’Siempre me gusta ver el lado optimista de la vida, pero soy lo suficientemente realista como para saber que la vida es un asunto complejo’. (Walt Disney)

’El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas’. (William Arthur Ward)

’Hay algo bueno en este mundo y merece la pena luchar por ello’. (J.R.R. Tolkien)

’Creo que cualquier éxito en la vida se hace al entrar en una zona con un optimismo ciego y furioso”. (Sylvester Stallone)’. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.