Mi amigo, el fotógrafo Gary, me cuenta por Facebook y ‘Wasap’ que en las comisiones diarias ve en los mercados grandes aglomeraciones de personas, algo inaudito si queremos vencer al coronavirus. “María, ahora en Jueves y Viernes Santo, en que los peruanos debemos permanecer en nuestros hogares, es una gran oportunidad para que los padres conversen con sus hijos acerca de los valores. En estos tiempos difíciles es cuando debemos ser, por ejemplo, más solidarios. Sin embargo, vemos que muchos tiene una clamorosa falta de valores que, aunque no lo crean, nos pone en peligro a todos. Veamos:

Solidaridad. Va de la mano con la generosidad. Es ser capaz de realizar un esfuerzo personal para ayudar a quien lo necesita. Pero vemos que hay gente que se aprovecha de la situación y aumenta los precios en tiendas y mercados. En estos días que muchos no tienen dinero ni para comer, sería bueno compartir. Recuerda que se enseña con el ejemplo.

Responsabilidad. Es cumplir nuestras obligaciones, acatar las disposiones, más aún cuando es por el bien común. Si todos los peruanos cumpliéramos con las órdenes de no salir de casa, derrotaríamos al virus en poco tiempo, pues el microbio no tendría dónde vivir. Sin embargo, más de 52 mil personas han sido detenidas por no obedecer.

Honestidad. Es ser sincero, lo que garantiza verdad, respeto, franqueza y libertad. Sin embargo, muchos mienten para sacar los pases de tránsito durante la cuarentena y no quedarse en casa.

Empatía. Tiene mucho que ver con el dicho: ‘Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti’. Es saber ponerse en los zapatos del otro y comprender su situación, su sufrimiento y, en esa medida, brindarle ayuda. ¡Cuánta falta nos hace ser más empáticos!

Amor. No es solo el afecto que hay en una pareja. Es actuar de manera bondadosa en cualquier circunstancia. Hoy debemos expresar el amor por nuestros seres queridos evitando abrazarlos y besarlos. Es doloroso y requiere esfuerzo, pero precisamente por eso es un verdadero acto de amor.

Gratitud. Es la base de la amistad, del amor, de la familia. Es ser capaces de dar gracias a quienes hacen algo por nosotros, a los que nos ayudan. Hoy son las enfermeras y médicos que exponen su vida y de sus familias para cuidar, aliviar y sanar a los enfermos del coronavirus. Igual los policías y militares que se la juegan en las calles.

Voluntad. Para darle prioridad a lo más importante y hacer todo lo necesario para cuidarlo y protegerlo, así nos cueste. En estos días es, por ejemplo, lavarnos las manos en todo momento, mantener el metro de distancia obligatoria cuando salimos, bañarnos y cambiarnos de ropa al volver de la calle, desinfectar todo nuestro hogar, no salir de casa cuando no se debe hacer...”. Gary tiene razón. ¡Qué importantes son los valores para que una sociedad funcione bien!

Me voy, cuídense.