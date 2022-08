Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular estofado de gallina con su arroz graneado, sarsa criolla, rocotito molido y, para tomar, chicha morada heladita. “María, leo en Trome que las parejas de ahora no duran mucho tiempo, aun estando casados. Cada vez son más los que se divorcian e inician otras relaciones, sin que les importe si tienen hijos chiquitos. Ellos son los que más sufren. La psicóloga clínica Juliana Sequera afirma que hay cuatro etapas en la vida de pareja: enamoramiento, compromiso, autoformación y colaboración. Esta última llega a los 15 años de relación. Quien haya atravesado todos estos niveles sabe lo que es vivir en pareja, con todos los problemas y experiencias que tiene esta forma de vida. Según dice, muchos hombres y mujeres deciden terminar el noviazgo o matrimonio cuando ‘ya no sienten mariposas en el estómago’. Esto no es otra cosa que un proceso químico en nuestro cerebro por una serie de hormonas. Es decir, cuando el deseo y la pasión se evaporan, la pareja ‘ya no es tan interesante y deseada’. Eso les pasa a muchas de esas parejitas de Chollywood, que entran y salen de relaciones como si fuera un paseo.

Digo esto luego del anuncio de Karla Tarazona, que luego de una aparente relación estable con el llamado ‘Rey de los huevos’, este decidió separarse, señalando que ya no la quería. Antes había pasado con Florcita Polo, así como con Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. La psicóloga Sequera señala que, tras la etapa de enamoramiento, del tercer año en adelante viene la del compromiso, donde se deben aceptar las diferencias y dialogar, mucho más si hay hijos de por medio, que no tienen por qué pagar las vicisitudes y errores de los padres. Por eso, si eres uno de los que está pensando separarse de su pareja por cualquier razón, lee esto:

Identifica lo que odias de tu pareja y dialoga sobre esto. Eso hazlo antes, no después de la separación.

Si tienes hijos, piensa en ellos. Separarse va a producir en ellos un trauma irreparable.

Pide un consejo profesional antes de tomar una decisión. Los psicólogos clínicos o de pareja ayudan bastante a identificar los errores en la relación y a tratar de mejorarlos.

No todo es sexo en la vida. Eso se va con el tiempo. El cuerpo más bonito se deteriora. Hay otros aspectos más importantes en la relación de pareja.

¿Has hecho un plan de vida? ¿Cómo te ves en la vejez? Las parejas que sobrevivieron a los problemas viven juntas en la ancianidad, se apoyan, se acompañan. Ese debería ser tu objetivo.

Viaja con tu pareja, comparte con ella, sal a bailar, a pasear o cenar juntos. Evita la rutina. Siempre hay tiempo para los dos. Los hijos no son nunca un escollo. Son un valor”. Muy bien dicho, Gary. Me voy, cuídense.

