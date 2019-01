¡A levantar el ánimo!

Mi amigo, el fotógrafo Gary, estuvo trabajando desde tempranito con los ‘tigres’ de Policiales y llegó al restaurante con hambre. Se pidió una milanesa con papas fritas, arroz blanco, ensalada fresca y rocotito molido. Para calmar la sed, una jarra de emoliente con cebada.



“María, el tiempo pasa volando, enero ya está por acabar y no podemos dormirnos en nuestros laureles. Hay que tratar siempre de pensar en positivo, con ánimo, esfuerzo y concentrados en hacer el bien y concretar nuestros proyectos. Personajes de talla mundial como Paulo Coelho, Séneca, Dalai Lama, Pablo Picasso, Thomas Edison, entre muchos otros filósofos, pensadores, oradores, inventores, psicólogos, poetas, deportistas, líderes y otros personajes, nos han dejado frases motivadoras que bien valen para inspirarnos y así este 2019 sea mejor que los anteriores.



-Solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto: hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y, principalmente, vivir.



-Al levantarnos, pensemos en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar.



-Es un nuevo día. Incluso si nos salió mal ayer, hoy podemos hacerlo bien.



-Nadie está a salvo de derrotas. Pero es mejor perder algunos combates luchando por nuestros sueños, que ser derrotado sin siquiera saber por qué se lucha.



-La disciplina es el puente entre metas y logros.



-La acción es la llave fundamental de todo éxito.



-El éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.



-Si no sabemos a qué puerto navegamos, ningún viento es favorable.



-La mayor debilidad es rendirse. La forma más segura de tener éxito es intentarlo siempre una vez más.



-El problema de no tener una meta es pasar la vida corriendo para arriba y para abajo y nunca marcar un gol.



-Los grandes actos se componen de pequeñas obras.



-A veces miramos tanto a la puerta que se está cerrando, que tardamos en ver la que está abierta.



-Demos lo mejor de nosotros y seamos agradecidos. Cada paso es para alcanzar algo mejor o más grande.



-Preguntémonos si lo que estamos haciendo hoy nos acerca al lugar en el que queremos estar mañana.



-No podremos comenzar el nuevo capítulo de nuestra vida si seguimos leyendo el último.



-El pasado puede doler, pero nos da dos caminos: podemos huir de él o aprender.



-No importa la edad, siempre hay algo bueno que esperar”. Gary tiene razón. Vivamos con optimismo, tenemos que motivarnos, emprender proyectos y seguir adelante para alcanzar el éxito y felicidad. Me voy, cuídense.