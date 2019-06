Levántate de las caídas

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sudado de pescado con juguito de limón, rocotito en rodajas, arroz blanco y, para tomar, una manzanilla caliente. “María, las alegrías, triunfos, derrotas y decepciones son parte de la vida, así que hay que saber manejarlos.

No podemos pretender que todo sea felicidad. Los malos momentos, los problemas, las dificultades, siempre llegarán. Ahí está nuestra selección de fútbol, que clasificó a un Mundial luego de 36 años, pero el sábado cayó goleada 5-0 ante Brasil. Un resultado decepcionante que entristeció a millones de personas. Pero hay que saber ponerse de pie y ver los fracasos como grandes oportunidades, para mejorar, para lograr los éxitos con que soñamos. A continuación, algunos consejos para actuar de forma positiva ante las frustraciones:

Nada dura para siempre: Los malos momentos pasarán y llegarán días mejores. Así que no te desanimes ni te hundas en la tristeza o depresión. Levanta el ánimo.



Afronta la adversidad con humor. Busca reírte de los problemas y hasta sacar una broma de ellos. La risa debe ser tu mejor aliada porque te ayudará a mantenerte optimista y a enfocarte en los aspectos positivos de las situaciones.

Busca la ayuda de los demás. Cuando pases por un momento complicado, tu primer objetivo debe ser superarlo. A veces se puede solo, pero otras es más fácil hacerlo con el apoyo de los seres queridos, de un buen amigo e incluso de un profesional.



Planea para lo peor: Una de las enseñanzas más grandes que el fracaso puede dejar es la importancia de la planificación. Siempre hay que apuntar al éxito, pero circunstancias ajenas pueden cambiar nuestros planes. Contar con otras alternativas o posibilidades nos da margen para actuar con más calma.

Gana en conocimiento: Los fracasos ayudan a mejorar, pues eres testigo de primera mano de lo que no funciona. Fracasar te hace más atento a las circunstancias, te abre las puertas al análisis para que comprendas qué no funciona.



Ganas en experiencia: La experiencia no tiene precio. Cambia la manera en cómo pensamos, percibimos al mundo y manejamos diferentes circunstancias. Ayuda a reflexionar sobre las cosas que podemos controlar y las que no.

Desarrollas resiliencia: Es la capacidad que una persona tiene de recuperarse frente a la adversidad. Mientras más fracasemos, más resilientes nos volvemos. Esta capacidad nos ayuda a sobreponernos más rápido de las situaciones adversas.



Mantente siempre tenaz: No renuncies a tus objetivos, debes ser perseverante y luchar siempre por ellos. Busca una motivación que te ayude a mantenerte firme”. Qué buenos consejos. Me voy, cuídense.