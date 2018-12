Para llegar bien a fiestas (II) 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso escabeche de bonito con camote, arroz blanco graneadito y su ají molido. Para beber, se pidió una jarra de agua de manzana fresquecita.



“María, ayer te comentaba sobre unos consejos claves para llegar en buen estado físico y emocional a Navidad y Año Nuevo. Como mi trabajo queda por el Centro de Lima, desde hace al menos dos semanas ya se nota un aumento considerable de gente en el Mercado Central y Mesa Redonda, sobre todo los fines de semana. Las estadísticas señalan que en diciembre hay más accidentes e intentos de suicidio. Como si fuera poco, aumentan los robos y estafas, los clonadores están más activos y los ‘marcas’ andan al acecho. Para disfrutar la Navidad, en paz y seguros, los expertos dan consejos que vale la pena tener en cuenta:



-Asegure puertas y ventanas de su vivienda. Trate de no dejarla sola, pues aumentan los robos de casas.



-No retire fuertes sumas de dinero del banco. Además, vaya acompañado.



-Trate de no usar cajeros automáticos de noche, en zonas alejadas o solitarias. No acepte la ayuda de ningún extraño.



-Evite sentirse mal si no puede comprar un regalo caro. La Navidad no es solo dinero, sino amor, unión y comprensión.



-Si se siente deprimido (triste la mayor parte del tiempo, llora sin razón aparente, está irritable o con pensamientos negativos, entre otros síntomas), busque la ayuda profesional de un psicólogo.



-Rodéese de gente, comparta con amigos y familiares.



-Cambie los ambientes que le traen malos recuerdos.



-Realice actividades que le generen placer.



-Cuide su alimentación y horas de sueño para evitar el estrés.



-Practique algún deporte, si es posible, al aire libre.



-Cuando vaya al trabajo o a estudiar, salga unos 20 minutos antes de lo habitual, pues aumentan los embotellamientos vehiculares.



-Por último, no exagere con el consumo de alcohol y mucho menos maneje en estado de ebriedad, pues puede acabar en la cárcel. Dedique su tiempo a la familia. Haga que sus hijos, pareja, padres, hermanos y otros se sientan felices. Así usted será feliz”.



Gary tiene razón.