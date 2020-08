Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante a recoger un sabroso bistec a lo pobre con plátanos, huevo frito y arrocito blanco bien graneadito.

“María, en mis años como reportero he visto terribles casos de abuso sexual contra niños que te parten el alma, porque lo que sufren es tan traumático que no lo olvidan jamás. En la mayoría de casos, contra lo que muchos podrían pensar, el violador no es un extraño que intercepta a su víctima en la calle, sino alguien conocido, generalmente un familiar o una amistad a la que se ha dado la suficiente confianza como para permitirle ingresar al hogar. Te digo todo esto a raíz del caso de una conocida modelo que ha denunciado ante las autoridades a ‘amigo’, un impresentable y retorcido personaje de la farándula de dudosas inclinaciones, a quien abrió las puertas de su hogar y ha traicionando su confianza, pues habría abusado de sus hijos menores. La grave acusación está en manos de la justicia y si se demuestra que el sujeto es culpable, tendrá que caerle todo el peso de la ley. La modelo cuenta que ella y su familia están sufriendo terriblemente y no es para menos. Esto nos enseña que debemos cuidar a nuestros hijos las 24 horas del día, porque hay muchísimos ‘monstruos’ sueltos. Algunos consejos para proteger a nuestros pequeños: