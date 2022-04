Los hijos y el divorcio

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita de pollo, lentejas con chuletas y, para tomar, jugo de piña Golden. “María, los matrimonios ya no son como antes: para siempre. Los juzgados en lo civil y notarías están repletos de casos de parejas que buscan deshacer su vínculo matrimonial por múltiples razones. Algunos por infidelidad, por maltrato familiar, por incompatibilidad de caracteres y hasta por falta de dinero. Bueno, uno puede hacer con su vida lo que quiera, mientras no perjudique a nadie. Y eso que ahora la gente se casa ya madurita, por arriba de los 30 años, no como antes que a veces la novia era casi una niña. O sea que los que deciden casarse se supone que lo han pensado bien y creen estar enamorados. Todo bien con ellos, pero la cosa cambia cuando hay hijos de por medio. Me ha sucedido a mí.

Cuando uno es padre, las prioridades en la vida cambian. El norte son los hijos. Uno se esfuerza más por darles mejor educación, mejor alimentación, un entorno agradable y mucho amor. Yo creo que esos esposos que deciden separarse por ‘quítame estas pajas’ deberían pensar antes en la vida que darán a sus retoños. La naturaleza es simple: los hijos necesitan a sus dos padres juntos. No conozco niño que prefiera vivir con solo uno de ellos, salvo que sea un agresor, un abusivo o mal hombre. Ahora hay especialistas llamados asesores matrimoniales cuyo trabajo es hallar el motivo por el cual las parejas quieren divorciarse y encuentran la manera de evitarlo con diálogo, mucha disposición y la verdad. Pero si tu decisión es irreversible, aquí te dejamos algunos consejos para hablar con tus hijos del tema:

Cuando les tengas que comunicar el divorcio, hazlo de una manera simple y directa.

Asegúrales que siempre tendrán el amor de ambos padres.

También habla sobre las emociones entre la pareja.

Sobre todo, asegúrate de decirles que de ellos no es su culpa.

Evita hablar mal de tu pareja. No cometas el error de demonizarla para que tus hijos te prefieran.

Avísales con suficiente antelación para que se vayan adaptando cuando uno de los integrantes de la pareja se vaya de casa.

Si es preciso, visita a un psicólogo”. Pucha, Gary tiene razón. En caso de una separación, antes que la plata, la relación de pareja o la libertad, hay que pensar en los hijos. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR

Pancholón atrasador

El país está de cabeza y los pobres lloran

Malditos violadores: Cadena perpetua para el ‘Monstruo de Chiclayo’