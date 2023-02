Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomito saltado con arrocito graneado, rocotito molido y, para tomar, una jarrita de jugo de naranja bien helado. “María, en apenas una semana se ha conocido el caso de dos futbolistas que no reconocen a sus hijos o no les pasan una pensión para que puedan comer, estudiar y estar en perfecta salud. Se trata de Renato Tapia y ahora Roberto Guizasola.

El primero era conocido como un padre modelo, alejado de los escándalos y siempre al lado de su esposa. Pero la realidad era que tenía un hijo extramatrimonial al que no quiso reconocer en seis años y nunca lo visitaba. Solo cuando estalló el escándalo en el programa de Magaly, salió a decir que se equivocó y que reconocerá a su ‘gol’.

El segundo tiene una ONG llamada La Casa de Alejita, que brinda apoyo para que jóvenes y niños con potencial futbolístico y de bajos recursos económicos puedan seguir estudiando. O sea, ante los medios de prensa se presentaba como buenito, pero tiene una deuda de 124 mil dólares por la manutención de sus hijos desde el 2014.

LEE TAMBIÉN: El Perú saldrá adelante

Esto no puede ser, no es posible que haya padres que abandonan a sus hijos y que incluso sean obligados por un juez a pasarles dinero. Eso debería salir de uno mismo, sin presión de nadie. No solo hay que ver la parte económica, también la cuestión sentimental. No saben el trauma que les causan a sus hijos, no llamarlos, no visitarlos, olvidarlos en sus cumpleaños o que nunca acudan a las actividades escolares. ¿Por qué tienen hijos si no los van a saber mantener? El deber de todo padre debe ser cuidar y guiar a los hijos, formarlos hasta que se hagan adultos y vean por ellos mismos.

Por eso, papá, que no quieres hacerte cargo de tus hijos, haz esto:

No hay nada mejor que un hijo en nuestras vidas. Si les das amor, ellos te devolverán más, te cuidarán hasta de viejito. La plata es importante, pero no lo es todo. Los chicos recuerdan más la vez que sus padres los llevaron a comer un helado, que el dinero que entregaban para su colegio o alimentación.

Deja atrás todas tus broncas con la mamá de tus hijos, agacha la cabeza y hazte cargo. Si te botan, acude al Poder Judicial. Muchos toman como pretexto para desaparecer, que la mujer no les abre las puertas. Lucha por tus hijos, gánatelos.

Si tienes un hijo extramatrimonial, asúmelo. La sinceridad es mejor ante todo. Una mentira no se puede esconder todo el tiempo. Mejor hombre es quien no se olvida de sus hijos, pase lo que pase.

Si tienes dudas de tus hijos, asesórate. Hoy la ciencia ha avanzado tanto que es fácil saber si el niño lleva tu sangre. No te hagas el loco.

Dale más tiempo a tus retoños. Ellos están primero que los amigos, que el trabajo, que el trago, la pichanga o la ‘trampa’”. Muy bien, Gary. Me voy, cuídense.