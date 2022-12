El Chato Matta llegó al restaurante por un chanchito al palo bañado con cerveza negra, papitas doradas, ensalada fresca y ajicito molido. Para calmar la sed pidió una jarrita de chicha morada, que es buena para evitar el cáncer. “María, el gran Pancholón me estuvo reventando el celular. Ya se había bajado una botella de Cartavio XO con una bailarina que sale en un programa de televisión y con el famoso doctor Chotillo. Ya estaban moviditos. ‘Chatito, me dijo, tú eres mi hermano, el único en este mundo de traidores y puñaleros, de los que te volteas y te maletean a forro.

Esta noche la hacemos. Tengo cancha libre, no te tires para atrás. Yo mismo soy con el roncito, las alitas al limón y un par de pantaloncitos nuevos, una de ellas una rubia venezolana. Cuando llegué, cantaba ‘Corazon embustero de N’Samble que tanto le gusta: ‘Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte/ Tener valor para poder llegar a odiarte/ Pero mi corazón es embustero/ Y miente para gritar que aún te quieroooo’. Pancho me abrazó, me dio un beso en la mejilla como en ‘El padrino’ y le dijo al cirujano: ‘Chotillo, una vez te partí, sé que nunca me vas a perdonar, pero ya cambié. Yo te formé en el mundo de la canallada, los rapiditos, las sacaditas de lengua, patear debajo de la mesa y el dame que te doy.

Veo que se te van los ojos por mi venequita, la deseas y quieres sacarte la espina porque te atrasé con la mujer que te ibas a casar. Ya me contaron que andas detrás de una chica que trabaja en un sauna y que te basurea, y hasta quieres pagar capricho. No seas malo, tantos años caminando conmigo y no eres ‘parador’. Los ‘sugar’ son idiotas, no corren. Aquí va un adelanto de algunos tips, que recopilaré en un libro digital y un programna de YouTube, para los chicos que están empezando a ‘gatear’ en la calle:

Nunca te dejes llamar ‘sponsor’ . Los salvavidas están en la playa. Primero te pican para el pasaje. Después para los estudios. Te florean con el falso embarazo. Al final terminan desplumándote. Amigos no hay, cuando se trata de mujeres. Pero sí hay gente que respeta y tienes que tarifarlos. Los partidores se presentan como ‘buenitos’ y están pulseando a tu mujer a tus espaldas. Uno no se casa para controlar a la mujer. Por eso escoge bien. Si la chequeas mucho, hay desconfianza. Es un suicidio mental. Te matas lentamente. El arte dramático abunda en la calle. Cada vez salen nuevas promociones de actrices mejores que Melissa, Macarena y la Chama. Vive la vida. Camina la calle para que te conozcan. Hoy, el ‘te amo’ es como decir ‘buenos días’. Si te la crees, ya fuiste. Ah, cuídate de esas que te siembran en una y mandan videos a Magaly y ‘Peluchín’ por un billete. Los patanes y papirriquis no son competencia. Ser calidad y caballero es la mejor estrategia con las mujeres. Pero no la pegues de buenito y comprensivo tampoco. Siempre un ojo abierto y otro cerrado. Sino mira cómo lo cuernearon al ‘Gato’ por dáreselas de superadito’”. Pucha, ese señor Pancholón es un sinvergüenza y todavía cuenta sus cochinadas. Me voy, cuídense.

