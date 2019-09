Lucha por tus sueños

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomito al jugo con arroz blanco graneado y una manzanilla al tiempo para calmar la sed.



“María, es digno de aplaudir el esfuerzo de la adolescente chiclayana Allison Suyón, una excelente estudiante que ganó una beca completa para estudiar Ingeniería Civil en la universidad española de Córdoba. La beca es integral, pues le cubre los cinco años de estudios y el alojamiento. Pero Allison no tenía para los pasajes, así que, decidida a no dejar pasar esta gran oportunidad, con su mamá se puso a vender papa a la huancaína en la puerta de su colegio. También dulces y jugos.



Con esfuerzo, fe y paciencia, juntaron sol a sol el dinero necesario y ahora esta jovencita está lista para volar a Europa a hacer realidad sus sueños. Esta historia debe ser un ejemplo para nuestra juventud, sobre todo cuando hay muchos chicos que pierden el tiempo en las esquinas.



Algunos consejos para alcanzar nuestros sueños:



Siempre piensa en positivo. Convéncete de que tus sueños pueden hacerse realidad. Y luego ponte a trabajar duro y con una sonrisa. De nada sirve plantearte metas si luego no te pones manos a la obra.



La falta de dinero no te puede detener. Claro que el dinero es necesario y facilita las cosas. Y cuando no lo hay, cumplir nuestros sueños podría demorar un poco más, pero siempre se pueden realizar. Allison es una prueba: Irá a estudiar becada a una universidad de Europa. Cuando le faltó el dinero para los pasajes, no se lamentó, sino que trabajó de forma honrada.



Estudia siempre. La educación es la base del progreso. No importa tu edad, lee, actualiza tus conocimientos, especialízate.



Plantéate metas siempre. Estas son el motor de nuestra existencia. Repítelas cada mañana frente al espejo para que las tengas siempre presente y te den fuerzas. Si quieres tener una vida mejor, trabaja.



Debes ser disciplinado. Sin disciplina no hay progreso. Debes poder estudiar, trabajar y realizar otras actividades en el momento adecuado. Organiza tu tiempo.



Vela por tu salud. Duerme las horas adecuadas, haz ejercicios físicos con regularidad, come sano con alimentos frescos y no procesados, bebe bastante agua y reduce tu consumo de azúcares.



Cuida tu mente. Esto es fundamental, y se trata de evitar consumir información e imágenes negativas. Elige contenidos beneficiosos, que te ayudarán a crecer.



Rodéate de personas positivas. Estas deben ser buenas, que compartan contigo tus valores y ansias de superación. Aléjate de los ociosos, de los que tienen conductas de riesgo, pues nada bueno te pueden dar. Al contrario, podrían causarte a ti y a tu familia graves problemas”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

María