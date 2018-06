Lucha por tus sueños

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un puré de papas con un bistec a la inglesa jugosito, arroz bien graneado y una limonada. “María , la suspensión del castigo a Paolo Guerrero , que le permitirá cumplir su sueño y el de todo el Perú, de jugar el Mundial de Rusia 2018 , es una clara demostración de que la fe mueve montañas y de que unidos se pueden conseguir objetivos importantes. Cuando al principio a Paolo le dieron un año de suspensión, él apeló y le rebajaron la pena a seis meses. Así, convencido de su inocencia, volvió a apelar buscando que lo declaren inocente. Pero le dieron catorce meses con lo que quedaba fuera del Mundial . Comenzó entonces otra batalla legal y hasta se mudó a Europa para pelear por sus derechos. Fue vital que haya unido fuerzas con la Federación Peruana de Fútbol , de la que se había distanciado por considerar que lo había dejado solo al comienzo. Con eso, más el apoyo de su familia, especialmente de su madre doña Peta, y el aliento de todo el Perú, se logró lo que parecía imposible, pues nunca antes se había dado un fallo que suspende el castigo a un futbolista para que dispute un torneo y luego, acabado este, continuar con el proceso. Por eso, este caso, además, marca un precedente que ayudará a otros futbolistas. Este triunfo le pertenece sobre todo a Paolo , pues jamás bajó los brazos, no agachó la cabeza ni se resignó. No dijo ‘esto es injusto, malograron mi carrera’ y se echó a la cama a llorar por su mala suerte. Él dio pelea hasta el final, utilizando todas las armas legales a su alcance y agotando una a una las instancias. Algunos consejos de los expertos para siempre tener esperanzas y espíritu luchador:

* Convéncete de que hay cosas buenas reservadas para ti. Es difícil ser personas esperanzadoras si creemos que el éxito es solo para otros, o que lo consiguieron de suerte, pero que no somos dignos de él. El éxito es un camino, no un destino. Si tienes un sueño, lucha por él y eso ya te hace una persona exitosa. Debes convencerte de que el éxito es para ti.

* Ten al menos dos alternativas. No es bueno albergar esperanzas de que las cosas sucedan de manera milagrosa. Es un proceso de planificación y de planes alternativos. Con dos salidas, tendrás más esperanzas.

* Siempre puedes controlar algo. Aunque estés en una situación complicada en la que creas que no tienes nada bajo control, siempre hay algo que sí puedes hacer, así que hazlo.

* Todo tiene un propósito en la vida. Convéncete de ello. La mayoría de personas exitosas pasaron por buenos y malos momentos y supieron conectar todo eso para construir su destino.

* Cree en la ayuda de Dios. Lucha por lo que crees, esfuérzate, actúa bien, no le hagas mal a nadie y más bien apoya a los demás. Dios te ayudará cuando tú ya no puedas. Créelo”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

