Luis Fonsi y 'Mendocha'

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su rico arroz con pallares cañetanos con bistec frito encima, salsa criolla, rocotito y una jarrita de agua de manzana para calmar la sed.



“María, llegó a la Redacción mi amigo, el gran periodista y marketero ayacuchano Malcom Mendocha. Estaba radiante por su último encuentro: ‘Tuve la fortuna de conocer hace unos días al astro puertorriqueño Luis Fonsi en la Plaza Mayor de Lima. Vestía ropa deportiva y lucía orgulloso el gorrito de ‘Lima 2019’.



Rodeado de guardaespaldas, juntó sus manos y extasiado exclamó: ¡Dios mío! ¡Qué hermosa Catedral tienen! Y recordó con nostalgia cuando le cantó al Papa Juan Pablo II en su tierra, ante millones de fieles. En la puerta de la Municipalidad de Lima, una fan chalaca, de figura envidiable, le dijo: Guapo, eres un chocolate. Despacito, dime algo. El boricua se mató de risa y le estampó un besito. La estrella me tomó del hombro y recalcó: Despacito fue un megahit, porque se grabó en calor de pueblo, en barrios urbanos, con mi brother Daddy Yankee.



Entonces, agregué: ‘Soy hijo de un policía. Te comento que la Orquesta de la Guardia Civil del Perú lanzó una versión para animar a los damnificados por los terribles huaicos en el país’. Se quedó impresionado y subimos al ‘Salón de los Espejos’. Un abrazo selló el caluroso encuentro con nuestro tenor Juan Diego Flórez, quien al compás de la espléndida orquesta Sinfonía por el Perú y Coro de Niños, le cantó ‘En mi viejo San Juan’.



Se puso de pie y con los ojos humedecidos, le hizo una reverencia y no se cansó de aplaudir. Todo retumbó cuando la agrupación juvenil ofreció el monumental ‘Despacito’. También el alcalde Jorge Muñoz se animó a entonarlo.

En medio de la algarabía, Luis Fonsi se acercó a una estudiante de Huaycán y preguntó: ‘¿Cómo aprendiste a tocar magistralmente el violín?’.



Sorprendida, la muchacha respondió: Con el apoyo de Juan Diego. Tempranito preparo el desayuno para mis hermanitos y luego voy a los ensayos. El cantante se conmovió y la arrulló. El ilustre visitante del éxito ‘Échame la culpa’, quien en algún momento soñó con ser beisbolista profesional, remarcó: Feliz, vengo a representar nuestro idioma y a la música latina”. Pucha, el señor Malcom Mendocha siempre se encuentra cerca de las estrellas. Me voy, cuídense.

María