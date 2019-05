La Mala educación

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un lomo al jugo con papas fritas crocantes, cebollita, arroz graneado y, para la sed, una manzanilla calientita.



“María, creo que hoy más que nunca los padres tenemos la obligación de conversar con nuestros hijos. En lo que es una ‘política educativa’ de este gobierno, por más de una fuente me he enterado que el Estado está contratando estudiantes de una conocida universidad privada -sin ninguna experiencia en estos temas- para que vayan a los colegios nacionales a hablar con los escolares sobre sexo.



A los chicos de cuarto y quinto de secundaria les dicen, por ejemplo, que está bien que un joven esté hoy con una chica y si mañana quiere experimentar con un varón, pues no hay problema. Igual a las mujeres. Y luego hacen representaciones teatrales con esos púberes y adolescentes sobre situaciones de ese tipo. Ni siquiera se trata de psicólogos o terapeutas preparados para abordar estos temas tan delicados con menores de edad. Son solo estudiantes universitarios.



Con el pretexto de que el objetivo es lograr que nuestros muchachos no discriminen a personas de distinta orientación sexual, lo que se está haciendo en realidad es confundirlos y llenar sus cabezas con ideas descabelladas que no necesitan, sobre todo siendo tan jóvenes. Los cínicos que defienden estas criticables iniciativas dirán que los muchachos de ahora ‘se las saben todas’. Sin embargo, si estos tipos de mensajes son dados por la escuela, entonces se les está otorgando un estatus más elevado, ‘de carácter oficial’.



Y encima ¡se paga buena plata! para estos ‘orientadores’.

Es como decirles a los chicos, tienen autorización para hacer lo que les venga en gana en cuestión de sexo porque está bien. Es la llamada ‘ideología de género’ cuya existencia tanto niegan los defensores de estas políticas.



¿Por qué no llevan estas enseñanzas a los colegios privados? ¿Es que están tomando como conejillos de indias a los muchachos de colegios públicos? ¿Es que también hay discriminación por parte del Estado? Todos los padres queremos que nuestros hijos sean respetuosos de los demás, sin importar su raza, sexo, condición social o económica, su aspecto, su forma de hablar, su origen o su orientación sexual. Pero eso no se va a lograr de la forma en que están procediendo. Para enseñar valores a nuestros hijos no hace falta inculcarles el ‘poliamor’, que es mantener relaciones amorosas y/o sexuales con varias personas al mismo tiempo.



Frente a este grave riesgo para la moral de nuestros hijos los padres debemos conversar bastante con nuestros hijos y enseñarles valores con el ejemplo. Hay que lograr una conexión importante con los hijos, que confíen en nosotros, que nos hablen cuando tengan dudas. Hay que enseñarles a respetar a todos, pero también a exigir que los respeten a ellos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.