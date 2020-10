Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante para llevarse un lomito al jugo con arroz graneado y una manzanilla al tiempo. “María, como informó Trome, los bomberos de la compañía N° 8 de La Victoria andan tristes por su mascota Zeus, un perrito cariñoso e inteligente que fue robado hace dos semanas. Desde entonces no han parado de buscarlo porque, como cuentan ellos mismos, no lo consideran una mascota, sino un miembro más de su equipo, de su familia. Quienes no han tenido un animalito en casa, no pueden comprender lo mucho que se puede llegar a quererlos. Los sientes como a un hijo, un hermanito menor. Hace años perdí a mi perrito ‘Chispa’ y por más que lo buscamos no pudimos encontrarlo y cada vez que lo recordamos nos invade una angustia porque no sabemos si lo estarán tratando bien, si lo alimentarán, si estará vivo. ¿Cómo hay gente que disfruta maltratando y torturando animales? Son psicópatas que merecen ser castigados. Ojalá los bomberos puedan recuperar a Zeus, quien también debe estar sufriendo alejado de ellos. En estos tiempos de pandemia, han aumentado las mascotas, sobre todo perros, que son abandonadas en las calles, lo que es inaudito. Te dejo algunas frases para reflexionar:

‘Estoy a favor del derecho de los animales, al igual que del derecho de los humanos. Ese es el camino de un ser humano completo’. Abraham Lincoln.

‘Hasta que uno no ha amado un animal, una parte del alma sigue sin despertar’. Anatole France.

‘Si tener alma significa ser capaz de sentir amor, lealtad y gratitud, los animales son mejores que muchos humanos’. James Herriot.

‘Los animales no odian y se supone que somos mejores que ellos’. Elvis Presley.

‘Puedes juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales’. Paul McCartney.

‘Los perros nunca me muerden, solo los humanos’. Marilyn Monroe.

‘Solo los animales no fueron expulsados del paraíso’. Milan Kundera.

‘El amor por las criaturas vivientes es el atributo más noble del hombre’. Charles Darwin.

‘Realmente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a la de estos’. Leonardo Da Vinci.

‘Los animales son de Dios. La bestialidad es humana’. Víctor Hugo.

‘Tener un animal en tu vida te hace un mejor humano’. Rachel Ray”. Qué hermosos pensamientos. Los animales son nuestros hermanos menores y hay que amarlos y cuidarlos. Me voy, cuídense.