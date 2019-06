Maneja con respeto

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un cebiche de pato con naranja, yuca sancochada, lechuguita, ají limo y, para tomar, un agüita de anís caliente. “María, las pistas del país no dejan de teñirse de sangre. Entre enero y octubre del 2017, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se registraron ¡¡más de 74 mil accidentes de tránsito!! con miles de heridos y cientos de muertos.

La informalidad y el desprecio que la mayoría de conductores sienten por las normas de tránsito nos ponen al nivel de los países más atrasados. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud realizó una investigación sobre el número de víctimas por accidentes de tránsito a nivel mundial y, de 175 países evaluados, ocupamos el puesto 107. Y en Sudamérica, de 18 países, estamos en el lugar número 15. Una vergüenza.

Debemos empezar a cambiar nuestra mentalidad, a ser más amables con los peatones y los otros conductores. Algunos consejos para evitar más sangre en las pistas:

No tomes alcohol: Conductores ebrios e imprudentes son las principales causas de accidentes de tránsito. Manejar borracho es un crimen.



Respeta los límites de velocidad: La segunda causa de accidentes es el exceso de velocidad. Muchos se creen los mejores conductores y pisan el acelerador mientras realizan maniobras peligrosas.

Imprudencia de peatones: Es el tercer motivo de accidentes, que fueron cerca de seis mil en el 2017. Muchos cruzan la pista por cualquier lado, o lo hacen muy lento, como luciéndose. Tampoco respetan los semáforos.



Respeta la luz roja. Otro gran defecto de los conductores peruanos es no hacer caso al semáforo. Si alguien se detiene ante la luz roja, los de atrás le tocan el claxon con insistencia para que avance. Encima lo tratan de estúpido y hasta lo insultan. ¡Increíble!

No conduzcas por las bermas: Cuando el tránsito se pone pesado, los ‘vivos’ invaden las bermas. Solo los ‘tontos’ respetan la norma que dice que esa parte de la pista solo debe ser usada en emergencias.



Respeta al peatón: La mayoría de conductores usan el carro como arma para embestir a los peatones. A estos se les debe ceder el paso en los cruces peatonales.

No toques el claxon: Se debe usar muy poco, como en situaciones de peligro. Utilizarlo sin control demuestra ignorancia. Muchos lo usan hasta para avisar que llegaron a un lugar y que les abran la puerta, cuando lo civilizado es bajarse y tocar el timbre de la casa.



No hacer maniobras peligrosas: Es común en nuestras pistas que conductores le cierren el paso a otros. Provocan accidentes e irritan a la víctima”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.