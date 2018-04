Manolo Rojas con su ‘Manual del Pisado’ y Mendocha

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su rico plato de tallarines verdes con su bisté apanado y quesito rallado encima. Para calmar la sed, pidió una jarrita de chicha morada. “María, se apareció elegantemente vestido en la Redacción, mi amigo, el gran periodista y marketero ayacuchano, Malcom Mendocha. ‘Gary, me contó, una mañana visité radio ‘Moderna’, en el óvalo ‘Dueñas’, donde se transmitía el exitoso noticiero humorístico ‘Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada’, dirigido por el periodista Rubén Sánchez. Ahí conocí a un chibolito que hacía matar de risa con sus imitaciones. Era Manolo Rojas, el versátil actor cómico huaralino. Portaba relojito de plástico. Muy inquieto me dijo: ‘Sácame una notita’, conmovido respondí: ‘Claro, te invito un desayuno’.

Nos sentamos en una carretilla y me contó: ‘Mi primo me llevó a un circo. Era el payasito ‘Tamalazo’ y solo sacábamos para comer’. Tenía los ojos humedecidos de la emoción.



Luego fuimos a la plaza San Martín y confesó: ‘Aquí trabajé como cómico ambulante con ‘Tripita’. Dormíamos en la banca, porque no alcanzaban las monedas’, y se quebró.

Celebró su primer aniversario artístico en el cine ‘Ritz’ y me nombró su padrino. Entonces, le aconsejé: ‘Ahijado, guarda pan para mayo’.



Después lo encontré en el noticiero de radio ‘RBC’, junto a su ‘hermano’ Edwin Sierra. Me invitaron desayuno, donde la ‘Tía fiao’, quien anotaba en su cuaderno panes con torrejitas.

Tenía inagotable chispa. Por eso lo recomendé en su primer spot-TV, lanzando un diario deportivo. Y le llevó plata a su abuelita, quien lo crio de niño.



El pastor norteamericano ‘Hermano Pablo’ quiso llevarlo al templo para ordenar su vida. Caracterizado como el ‘Brother Pablo’ le contestó: ‘Si entro a la iglesia, se incendia’.

Hizo célebres sketch, pero el monumental Arturo ‘Zambo’ Cavero le advirtió: ‘Sobrino, si lo haces, te mando una embajada de Cárcamo’. Se encumbró en los ‘Chistosos de RPP’ y se codea con las estrellas de América TV, pero siempre ‘pisando tierra’, pues jamás olvida sus raíces.



Es protagonista de la divertida comedia familiar ‘El manual del pisado’. Con nostalgia evoca: ‘Iba al cine comiendo canchita, ahora me veo en la pantalla grande. Gracias, ‘Papalindo’”. Pucha, el señor Mendocha siempre junto a grandes artistas. Me voy, cuídense.

