Mantente saludable

Mi amigo el fotógrafo Gary llegó al restaurante por una milanesa con papas fritas, ensalada de tomate y lechuga, rocotito en crema y un refresco de maracuyá friecito.



“María, muchas veces los estudios, el trabajo, la crianza de los hijos, el arreglo de la casa y otros hacen que descuidemos nuestro cuerpo. Pero hay que ser conscientes de que si no le prestamos la debida atención, más temprano que tarde fallará, esto es, se enfermará, con lo que dejaremos de producir, nuestros seres queridos se verán perjudicados y gastaremos dinero. Hay males que provocan la ruina del enfermo y de su familia. Por eso, algunos consejos de los expertos para mantenernos saludables y fuertes:



*Duerme las horas debidas: En adultos (de 24 a 64 años): entre siete y nueve horas al día. En niños de 6 a 13 años: de nueve a 11 horas. En adolescentes de 14 a 17: entre nueve y 10 horas. En jóvenes de 18 a 25 años: de siete a nueve horas, nunca menos de seis ni más de 11. Mayores de 65: entre siete y ocho horas al día.



*Come más vegetales: Ayudan a absorber las vitaminas, minerales y proteínas. Eliminan toxinas. Por tener bajas calorías, son perfectos para una dieta balanceada. Fortalecen las defensas, no producen pesadez estomacal y ayudan a prevenir el estreñimiento. Mejoran el aspecto de la piel y retrasan el envejecimiento.



*Evita el tabaco y el alcohol: La nicotina tiene cientos de toxinas que son veneno para todo el organismo. Malogran la piel, igual que el alcohol, pues le hacen perder elasticidad y se acelera la formación de arrugas.



*Haz ejercicios diarios: Deben ser al menos 30 minutos por día. Este tiempo puede evitar hasta en un 50% el riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles. Se puede montar bicicleta, nadar o correr. Los niños deben hacer ejercicios el doble de tiempo, una hora al día.



*Realízate chequeos médicos. Enfermedades como el cáncer pueden ser derrotadas si se descubren a tiempo. Hay que formar la costumbre de visitar al doctor cuando uno se siente bien. Así viviremos más, tendremos una calidad de vida mejor, disfrutaremos más de nuestros seres queridos y ahorraremos dinero.



*Menos azúcar y carbohidratos: Reduce tu consumo de pasteles y panes. Trata de eliminar el azúcar de tu dieta, igual que gaseosas, jugos en caja y parecidos.



*Consuma más zinc. Las legumbres y el pescado son ricos en zinc, que aportan en el desarrollo de elastina, que mantiene la piel suave, elástica y firme.



*Relájate: Concédete al menos 15 minutos al día para estar solo y en silencio. Trata de olvidar los problemas cotidianos y respira hondo. Ten pensamientos positivos, agradece por las cosas buenas de tu vida. Seguramente son muchas más de las que tú crees”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.