Marihuana medicinal: Gary analiza los pros y contras de la legalización del aceite de cannabis

Mi amigo Gary llegó al restaurante por su pollo al horno con ensalada rusa, rocotito y una manzanilla. “María, en varios países, muchos padres de familia han sido detenidos por cultivar marihuana en las azoteas de sus casas, pero no para drogarse, sino para obtener la resina que, según afirman, permite que sus hijos enfermos tengan una mejor calidad de vida, es decir, sufran menos. Según muchos testimonios, el aceite de cannabis reduce y controla los ataques de epilepsia, retrasa el avance del alzhéimer y frena el crecimiento de células cancerígenas. Todos estos beneficios han sido comprobados por instituciones médicas de prestigio. Además, señalan que puede usarse para tratar y prevenir el glaucoma ocular, así como reducir las náuseas y vómitos en pacientes que se están tratando con quimioterapia.



Por eso, ante el clamoroso pedido de padres, hijos, hermanos y otros familiares de pacientes de cáncer, epilepsia y otras enfermedades, una comisión del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para legalizar el uso medicinal de la marihuana. Se trata de una propuesta legal que, a iniciativa del Ejecutivo, ‘autoriza la producción, importación, comercialización y uso seguro e informado exclusivamente con fines medicinales de productos provenientes del cannabis’. El proyecto ha desatado una gran polémica, pues también tiene sus detractores, ya que, después de todo, la marihuana es una droga.



Cientos de personas marchan por legalización de marihuana para uso medicinal

Personajes como la actriz Francesca Brivio, quien sufre una extraña enfermedad, dice que cuando por viaje dejó de suministrarse gotitas de resina de cannabis, le ‘volvieron los dolores, falta de apetito y todos los malestares de siempre’. El actor Carlos Alcántara también está a favor del aceite de marihuana para uso medicinal porque ha mejorado la calidad de vida de su hijo. La verdad es que si el proyecto se llega a aprobar en el Congreso, se deben poner todos los candados para que, so pretexto de la ley, no se pueda cultivar y comercializar la hierba para usos ajenos a la medicina. Por eso, la citada comisión del Congreso incluyó en el proyecto que se autoricen los cultivos vigilados por el Estado por parte de laboratorios químicos farmacéuticos y personas jurídicas.



Ojalá nomás que esto no se convierta en un negocio cuyo principal objetivo sea el lucrativo y no el medicinal, pues una de las razones de la lucha por la mencionada ley son los altos precios de las medicinas importadas, ante las cuales el cannabis tendría que ser una alternativa efectiva y barata. Ah, y que no quede ninguna duda que fumar marihuana daña el cerebro. Es una droga peligrosa”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.

