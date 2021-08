Más policías a las calles.

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su papita a la huancaína con sus tallarines rojos, parte pierna, y una jarrita de chicha morada.

“María, llegué temprano a la redacción y me encontré con el gran periodista de policiales, ‘El Sonámbulo’. Estaba con su clásico gabán gris y su infaltable cigarrillo en la boca. ‘Gary, la delincuencia se ha desbordado y a nadie parece interesarle. El anterior ministro morado, José Elice, fue un cero a la izquierda en el combate contra la inseguridad ciudadana y más se preocupaba por perseguir a policías por abuso de autoridad. Los hampones se frotaban las manos. Crecieron las extorsiones y los cobros de cupos, aumentaron las bandas de ‘raqueteros’, ‘marcas’, sicarios, narcotraficantes y vendedores de droga. Ha llegado al Ministerio del Interior un fiscal y no le veo el perfil para combatir al crimen en todas sus variantes. La presencia de bandas de criminales venezolanos puso la situación al límite. Muchos de ellos no vacilan en disparar a la cabeza si alguien intenta oponerse a un atraco, o así no oponga resistencia aprietan el gatillo.

Como sucedió con el infortunado pelador de pollos en Villa El Salvador, al que asesinaron mientras asaltaban una distribuidora de estas aves. Se robaron ocho mil soles dejando muerto a un joven trabajador. Los extorsionadores de cupos en las obras del Callao no respetan nada. Ya habían arreglado con una empresa extranjera de gas para que ‘su gente’ ingrese a las planillas. En la mayoría de los casos, las empresas prefieren ceder a las extorsiones cuando los ingenieros reciben amenazas para ellos o sus familias. En Ventanilla, un grupo llegó hasta las puertas de la empresa para ‘exigir’ puestos de trabajo. La banda que tiene el ‘control’ de esa obra mandó a un sicario que, sin miramientos, acribilló a la multitud y dos personas resultaron muertas y una gravemente herida.

Ninguna autoridad política se pronuncia sobre este baño de sangre que generan las extorsiones. Los ‘raqueteros’ son los reyes de las calles, asaltan en mototaxi, autos o camionetas de lujo en todos los distritos a quien se les cruce en su camino. ¿Por qué no se hacen redadas diarias a estos vehículos en todos los distritos? Así como hizo el jefe de policía Bill Braxton, ‘El sheriff’, quien redujo drásticamente la criminalidad en Nueva York haciendo redadas de tránsito. Ahí caían requisitoriados, asesinos, violadores, rateros, pedidos por la policía. La delincuencia nos está ganado la batalla y este gobierno habla de ronderos en lugar de potenciar y equipar mejor a la policía”.

Pucha, una ya tiene miedo de salir porque te pueden arrastrar para robarte tu celular.

Me voy triste, cuídense.