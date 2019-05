Amor a nuestras mascotas

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sudadito de cachema con rocotito, limón y acompañado con yucas sancochadas y arrocito blanco graneadito.



“María, tener un perro, un gato o cualquier otra mascota conlleva una responsabilidad grande, pues se trata de vidas. Son seres que tienen tanto derecho como nosotros de vivir. ‘Los animales son de Dios. La bestialidad es humana’, decía el genial escritor francés Víctor Hugo. Ningún animal merece ser tratado de forma inhumana. Al contrario, ellos son tan fieles que nos brindan su amor y cariño sin esperar nada a cambio. Las mascotas son como nuestros hermanitos pequeños o hijos, pues dependen de nosotros.



Por eso, para tenerlos siempre bien cuidados, aquí les damos algunos consejos:



*El perrito siempre debe tener un collar y una placa de identificación, donde estén su nombre y el número de teléfono del dueño.



*Debe tener sus vacunas al día, por el bien del animalito y de las otras mascotas y personas que lo rodean.



*Hay que asearlos y peinarlos siempre, aunque la frecuencia con que lo hagas dependerá de su raza. Algunos canes necesitan ser peinados todos los días y otros, solo una vez a la semana. Así, evitarás que su pelo se enrede y se formen nudos.



*Hay que estar con ellos cada vez que se pueda. No deben permanecer solos mucho tiempo, pues necesitan compañerismo y sentirse acompañados y queridos por las personas. No los abandones en la azotea o en el patio.



*No permitas que tu perro vague fuera de casa. Debes estar siempre en control de él, así esté vacunado. Ponle una correa al sacarlo.



*Aliméntalo y que disponga siempre de agua fresca. Las necesidades nutricionales de los canes van variando según van envejeciendo. Consulta a un veterinario para que te oriente.



*Entrénalo cada vez que puedas. Así podrás controlar su comportamiento y hará que mejore el vínculo entre ambos.



*Dale el ejercicio suficiente para que se mantenga en buena forma física. Dependiendo de la raza, algunos perros quieren jugar todo el día, son incansables. Sácalo a pasear al menos una vez al día.



*No lo maltrates. Un dueño jamás debe golpear a su mascota, para que esta no le pierda la confianza ni le tema”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.