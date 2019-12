El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un rico locro de zapallo con queso, choclito, arvejitas, presa de pollo grande y arroz blanco graneadito. Para calmar la sed, se pidió una jarrita con agua de maracuyá al tiempo. “María, en pleno siglo veintiuno, en el Perú hay muchas empresas que tienen a su personal trabajando en condiciones que ponen en peligro su salud y hasta sus vidas.

Miles de obreros o empleados trabajan sin los medios e implementos necesarios, como cascos, máscaras, botas o guantes, según las características de su actividad laboral. A otros los tienen en lugares estrechos y sin ventilación, vías de escape o servicios higiénicos adecuados. Esos empresarios abusivos solo buscan ganar dinero a cualquier costo.

Todos recordamos lo sucedido en la Galería Nicolini, en la zona conocida como ‘Las Malvinas’, donde funcionaba un almacén en la clandestinidad, armado con contenedores, y peor aún, con personas encerradas, en condiciones inhumanas. ¡Como no tenían baño, tenían que orinar en botellas! Un infernal incendio en ese lugar causó la muerte de dos jóvenes de 19 y 20 años, quienes quedaron atrapados por las llamas porque los habían encerrado con llave.

Ahora, en un local de MacDonald’s dos jóvenes enamorados, ella de 18 y él de 19 años, murieron calcinados cuando realizaban labores de limpieza. Todo apunta a que la desgracia se generó por cables eléctricos en malas condiciones. Era su primer trabajo y tenían, como todos a su edad, sueños y ‘toda la vida por delante’, pero todo acabó trágicamente. Para colmo de la indolencia, no se permitió el ingreso de los bomberos y el abogado de la empresa trató de manera déspota a los deudos. Eso es no tener corazón. Ya anteriormente otro empleado se había quejado por trabajar en un ambiente inseguro, según ha manifestado una de las abogadas del caso.

Me dan escalofríos pensar cuántas empresas más siguen funcionando con irregularidades, respaldadas en la desidia de sus dueños y administradores, y la ‘vista gorda’ de autoridades que no realizan una real labor de fiscalización. Las normas de seguridad y salud en el trabajo tienen como principal objetivo procurar un ambiente seguro para el personal. Ese rol también lo deben deben cumplir los empleadores: adoptar las medidas necesarias para proteger la salud y vida de los trabajadores, al menos las que señale la legislación. La inspección de instalaciones eléctricas, indumentaria adecuada, zonas de seguridad y evacuación, y tantas cosas más se deberían cumplir y fiscalizar”. Pucha, Gary tiene razón. Me voy, cuídense.