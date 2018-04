Mi amigo Gary llegó al restaurante por un lomo saltado con sus cebollitas crocantes y trozos de tomate bañados en vinagre, además de su gaseosita helada. “María, según la Constitución Política del Perú, el Estado garantiza el derecho a la educación. Sin embargo, en una reciente evaluación, la Contraloría encontró que los colegios públicos no están en buenas condiciones. Por ejemplo, de cada 100 centros educativos: 78 no tienen extintores, a 99 les faltan psicólogos, 28 carecen de libros y materiales, mientras que 73 no cuentan ni siquiera con la plana docente completa. Uno se pregunta, ¿los alumnos pueden recibir una buena educación en estas condiciones? Se entiende que debido al fenómeno de El Niño Costero muchos centros educativos resultaron afectados y que el país no está en bonanza económica, pero la educación es un derecho fundamental de la persona y, a la vez, la base del desarrollo y progreso de toda sociedad. Esta es una razón más que suficiente para que el Gobierno le dé prioridad, solucione los problemas que afronta y se esfuerce por elevar su nivel. La educación no es un gasto sino una inversión muy productiva que permite enriquecer no solo la cultura, sino también el espíritu y los valores. ¿Cuántos pandilleros, drogadictos y delincuentes menos habría en las calles si se impartiera una buena educación? Tanto el Gobierno como los ciudadanos debemos esmerarnos por una mejor educación. Te paso una breve reseña de sus tantos beneficios.

* Mejora el nivel de vida de las personas y el bienestar de la sociedad.

* Al recibir cierto grado de educación , el individuo queda en capacidad de tomar decisiones con mayor fundamento y más certeras, con menos probabilidades de error.

* Hace que las personas sean más pacientes y más orientadas a objetivos.

* Permite discernir entre el bien y el mal , lo cual nos inspira para ser buenas personas.

* Está fuertemente ligada al crecimiento interior y refuerza la autoestima, condición que facilita nuestro desarrollo individual y social.

* Conduce a la toma de mejores decisiones en aspectos relacionados con la salud o estilo de vida.

* Nos hace partícipes del conocimiento y nos motiva a buscar la verdad, para compartirla con los demás.

* Es la mejor herramienta para el desarrollo de un país”.

Pucha, mi amigo Gary tiene razón, por eso pienso que la mejor inversión es la educación de mis hijos. Me voy, cuídense.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.