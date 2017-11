Mendocha y los mundialistas

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su rico arroz con pato con salsa criolla y harto rocotito molido. Para calmar la sed, pidió una jarrita de emoliente con cebada. “María, llegó a la Redacción mi amigo, el gran marketero y periodista ayacuchano Malcom Mendocha. ‘Gary, estamos tan cerca del sueño Rusia 2018 que me parece el momento preciso para recordar una de mis anécdotas. Hace muchos años, con el uniforme de mi querido colegio Guadalupe, acudí al aeropuerto Jorge Chávez, entre miles de hinchas enloquecidos, para recibir a los ‘Héroes de La Bombonera’, clasificados al Mundial México 70. Corrí detrás de los carros descubiertos, en los que se apreciaba a los históricos jugadores, hasta Palacio de Gobierno.Después, como promotor de Sono Radio, les entregué el ‘Disco de Oro’, por la polka ‘Perú Campeón’, convertido en himno deportivo. ‘El granítico’ Héctor Chumpitaz, con gaseosa en mano, me dijo: ‘Trabajando en la chacra Santa Bárbara de Cañete, sacando camote con los pies, pude comprarme mis zapatillas de lona, pagando a plazos cinco soles semanales. Durante las concentraciones, dormíamos en camarotes, como hermanos’.



Teófilo Cubillas se reencontró con un compañero de su equipo de barrio, el ‘Huracán Boys’. ‘El Nene’ le dijo ‘salud’ tomando agua mineral. Con su técnica exquisita, fue considerado como ‘El mejor jugador joven’ de aquel mundial.



‘El niño terrible’, Roberto Chale, brindaba con los obreros. Se morían de risa cuando recordó lo que declaró a la prensa argentina: ‘Venimos a comprar zapatos y carteras, para nuestras bellas esposas’. Luego, los presentes, llorosos, escucharon que ante Bulgaria salieron a la cancha con crespón negro, por la tragedia del terremoto en Huaraz. Aquella oportunidad, nuestra selección volteó el partido y ganó 3 a 2. Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, ‘El verdugo de La Bombonera’, vestía linda camisa de cuello amplio. El veloz delantero no había jugado un minuto durante las Eliminatorias, pero le bastaron dos golazos para llevarnos al Mundial. Chumpi, ‘El capitán de América’, colocó en medio de la foto al ‘Pecoso’ Ramírez, fervoroso barrista y creador del grito ¡Arriba Perú!, en gratitud a la hinchada”. Pucha, el señor Mendocha hace que se me ponga la piel de gallina de solo imaginarme ese encuentro. Me voy, cuídense.