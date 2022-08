Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular menestrón con garbanzo, papa amarilla y carne de pecho. Para completar, un estofado de pollo con arroz graneadito y, de tomar, jugo de naranja con harta vitamina C. “María, el domingo la caída de una miniván causó la muerte de cuatro turistas en el Cusco, tres de ellos colombianos.

El jefe de la División Policial de La Convención, William Falcón Berrocal, señaló que ‘al parecer una de las causas habría sido la neblina, la oscuridad y la llovizna’. Hay 16 heridos graves, entre franceses, griegos, israelíes, argentinos, canadienses, un holandés y dos peruanos . El accidente se registró en el kilómetro 134 de la ruta Cusco–Quillabamba. Lamentable por donde se le mire y un golpe para el turismo en el país.

Probablemente este no es el caso, pero el accidente nos tiene que hacer reflexionar para no utilizar empresas o vehículos informales. Y que las autoridades tengan más rigor para evitar que este tipo de movilidades circulen por el país. Especialmente en feriados, la gente sale de viaje en masa y, en su desesperación, no les importa tomar buses informales o de empresas sin ningún control de los choferes.

Muchos de estos manejan agotados y estresados porque no descansan lo suficiente o, lo que es peor, tienen un pésimo récord y hasta están sancionados por las autoridades. Ahora que se viene el feriado largo por Santa Rosa de Lima, esperemos que no ocurran este tipo de accidentes mortales . Pero depende de nosotros evitarlo, primero, no subiéndose a vehículos sospechosos, ni tomándolos en la calle o en terminales informales. Están en el derecho de exigir un buen servicio. Y de denunciar si ven que el chofer maneja de manera temeraria. Por eso, si piensa viajar, tenga en cuenta:

- Viaje con formales. Contrate siempre con empresas acreditadas y exija su boleto, que le servirá como constancia ante cualquier problema que surja con el servicio.

- Revise su boleto . Asegúrese de que el ticket tenga esta información: número de asiento asignado, día y hora del servicio, precio, razón social o denominación del transportista, número de RUC de la empresa, número de certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat). De ocurrir algún accidente, la empresa debe activar el certificado de seguro respectivo.

- Pida su ticket de equipaje . Si lleva paquetes en bodega, debe exigir el boleto que acredite la entrega del mismo. Este le permitirá presentar un reclamo en caso de pérdida o daño.

- Exija seguridad. Las empresas no pueden recoger pasajeros en ruta o en paraderos no autorizados.

- Cambios en sus pasajes . Tiene derecho a endosar o postergar sus pasajes sin restricción alguna con una anticipación no menor a 24 horas antes de la fecha y hora del viaje”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.