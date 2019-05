La muerte de 'Pedrito' 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita de casa, su seco de cordero y su jarrita de chicha morada.



“María, vine temprano a la Redacción y me encontré con el famoso periodista de policiales el Sonámbulo. Seguía con su curso acelerado para sus estudiantes de Periodismo de los grandes casos policiales de los últimos años que le tocó cubrir. ‘Esta mañana abordaremos el caso del asesinato de Pedro Mesías Ugarte (27), ‘Pedrito’, jefe de la temida banda chalaca de ‘Los Malditos de Castilla’, y de su enamorada Marjorie, de solo quince años. Ese crimen desató toda una guerra sangrienta en los bajos fondos del Callao, entre los de Castilla y ‘Los Noles’, a quienes culparon por su muerte.



LO MATARON DE TREINTA BALAZOS: ‘Pedrito’, según los sabuesos de la Dirincri Callao, no solo era el jefe de una banda que traficaba con drogas, que cobraba cupos de construcción civil, que cometía asaltos y extorsión y a quien responsabilizaban de varios asesinatos a pandilleros rivales del jirón Loreto y Atahualpa.



También era un ‘capo’ a sus 27 años y nunca salía de su fortín en el jirón Castilla sin guardaespaldas. Nadie se explicó por qué esa noche de marzo del 2008 decidió irse sin seguridad a juerguear con su novia Marjorie, de solo 15 años de edad, y tres amigas, hasta una salsoteca de La Victoria. Manejaba el auto Toyota su amigo Jorge Salas Armestar, ‘Pucho’.



Una versión sin confirmar sostuvo que ‘Pedrito’ habría sostenido un altercado dentro del local con Charly Castillo Nole, de la banda rival ‘Los Noles’ y este habría llamado a ‘su batería’. Lo cierto es que se divirtieron hasta las cuatro de la madrugada, hora a la que se retiraron la pareja, las tres amigas y ‘Pucho’ al volante, y enrumbaron al Callao por la avenida 28 de Julio. Pero en la esquina con Petit Thouars, cuatro autos ‘cerraron’ al vehículo y de su interior salieron pistoleros y acribillaron sin piedad al delincuente de Castilla.



Treinta balazos fueron disparados y diez de ellos cayeron en el cuerpo de ‘Pedrito’, que intentó salir y cubrir a Marjorie, quien también cayo herida mortalmente. Cuando terminó la balacera y los atacantes huyeron en sus movilidades rumbo al primer puerto, Mesías Ugarte quedó con medio cuerpo en el auto y otro en el asfalto, en un charco de sangre.



El Serenazgo llevó a Marjorie -quien era sobrina carnal de la actriz cómica Lucy Bacigalupo- al hospital, pero llegó cadáver. Una chica en estado de shock gritaba abrazando a ‘Pedrito’, era Daniela Flores (18), quien increíblemente no recibió ninguna bala, al igual que sus dos amigas menores de edad. La muerte de Marjorie causó conmoción porque ella y Flores eran porristas de la barra ‘Las Corsarias’ del Sport Boys”.



Pucha, ese señor Sonámbulo es un maestro. Me voy asustada, cuídense.