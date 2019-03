Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pato a la chiclayana aderezado con cervecita negra y servido con tiras de pimiento y ensalada de cebolla. Para la sed, un refresco de cocona fresquecito.



“María, en estos tiempos las mujeres cada vez asumen más responsabilidades y retos. Además de ocuparse de la crianza de los hijos, la mayoría trabaja en distintos oficios, profesiones o negocios. Muchas son el sostén de su familia y están sometidas a mayores exigencias cuando tienen que ocuparse de los hijos ellas solas, sin la ayuda del padre porque este está ausente. Por eso nunca dejaré de admirar a las mujeres trabajadoras, a las que se queman las pestañas estudiando hasta de madrugada o se sacan la mugre doce horas al día en trabajos mal pagados.



Ellas son verdaderas heroínas, pues con su honestidad y sacrificio forman hijos dándoles el mejor ejemplo. Sin embargo, muchas no saben bien cómo conciliar su rol de madres y de mujeres trabajadoras, por lo que se la pasan laborando todo el día sin darse un respiro, lo que las tiene muchas veces tensas, sin una sonrisa en los labios y hasta a punto de explotar. Regalarse unos momentos es importante porque redundará en su bienestar emocional y, por lo tanto, también beneficiará a su familia. Algunos consejos de los expertos:

Destina un tiempo para ti: Considera esos momentos importantes y ni por un momento creas que eres egoísta. Puedes dedicarte a un hobby, a hacer ejercicios, descansar o simplemente relajarte. Treinta minutos al día pueden hacer la diferencia en tu vida. Te sentirás más contenta y menos estresada.



No descuides a tu pareja: El amor es importante, así que no debes olvidarlo. Arréglate, siéntete guapa para tu pareja. Haz que suspire por ti. Pueden salir a comer, a pasear.



Aprende a pedir ayuda: Aunque las mujeres siempre encuentran la forma de hacerlo todo, es fundamental que cuiden su estabilidad emocional y su descanso para no ser víctimas del estrés. Por eso, si necesitas contratar una niñera para que te ayude mientras trabajas, hazlo. No te sientas culpable.



Vive tus sueños: Es excelente trabajar para velar por nuestra familia, pero debes empeñarte en lograr la forma de hacer lo que deseas. Por ejemplo, si crees que pasas mucho tiempo trabajando fuera de casa, lejos de tus hijos, busca la manera de empezar a ganar dinero desde tu hogar. Piensa en una idea de negocio que te agrade.



Separa el trabajo y tu familia: Divide esos dos campos lo más que puedas, lo que te permitirá concentrarte mejor en las tareas correspondientes a cada esfera. Así serás más productiva y los momentos en familia serán mucho mejores”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.