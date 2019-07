El fotógrafo Gary llegó al restaurante por una sopita a la minuta y sus arvejitas con chuleta de chancho, arroz blanco graneadito y su agüita de piña calientita.



“María, llegué temprano a la Redacción y me encontré con el legendario periodista de policiales ‘El Sonámbulo’. Estaba con su gabán gris mismo Humphrey Bogart, en ‘El Halcón Maltés’. ‘Gary, leía hace unos días que mataron a otro cantante de ‘narcocorridos’, ‘Luis Mendoza’ , en la ciudad de Obregón. A él y su representante los asesinaron con crueldad, de más de 100 balazos. Otros dicen 200.



En febrero de este año, otros dos cantantes también fueron asesinados: Francisco Fourcade y Alejandro Villa. Y la lista de cantantes populares victimados por el narcotráfico es larguísima. El corrido siempre fue una música popular, un canto del pueblo que grafica sus tragedias, sus amoríos, anécdotas de hombres populares, pobres o poderosos, ladrones o piadosos. Pero con la irrupción del narcotráfico y sus tentáculos en todos los ámbitos, trastocaron las economías pueblerinas y la cultura de sus pobladores imponiéndose ‘la cultura narco chic’, que se caracterizaba porque los ‘patrones’ tengan no solo ejércitos propios de sicarios y gatilleros, sino también músicos que ‘canten triunfos’ ante la justicia y su crueldad para asesinar a los soplones o su generosidad para ‘ayudar’ a sus comarcas, pintándolos como los ‘Robin Hoods’ de pueblo.



En Sinaloa, el grupo ‘Enigma Norteño’ le compuso una canción a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán: ‘Él que fugó del presidio/él que fue humilde desde niño/él que supo bien cuidar Culiacán/él es don Joaquín Guzmán’. Por tocar esa canción, se produjo una tremenda balacera que terminó con cinco muertos, incluido un policía.



En el 2016, se prohibieron los ‘narcocorridos’. El grupo más famoso de México, ‘Los Tigres del Norte’, por ejemplo, se vió envuelto en controversias porque le ‘entró’ a la onda de los ‘narcocorridos’ al lanzar la canción ‘Muerte anunciada’ dedicada a Pablo Escobar, que ahora se la cantan al preso Miguel Ángel Félix Gallardo y a la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, que inspiró al personaje de ‘La Reina del Sur’, interpretado por Kate del Castillo.



Si bien los grupos famosos como ‘Los Tigres’, ‘Los Tucanes de Tijuana’ o ‘El Komander’ se desmarcan de los narcos, otros cantantes y grupos menores se ‘regalan’ a los capos cantándoles loas y muchos cometen el error de integrarse a sus filas cumpliendo distintos roles. Es ahí donde caen víctimas, o de un cártel rival o en ajustes de cuentas por líos de faldas”. Pucha, qué terrible. Ese señor ‘El Sonámbulo’ cuenta increíbles historias. Me voy, cuídense. los ‘narcocorridos’