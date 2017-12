Mi amigo Gary llegó por sus chuletas de chancho, papas doradas y su ensalada rusa, además de su emoliente tibiecito. “María, la Navidad es el momento para acercarnos a la familia, a nuestros seres queridos, sobre las bases de la paz, la unión y la confraternidad. Esta es una fecha propicia para compartir en familia con los hijos, padres, hermanos, tíos y otros familiares. La importancia de que los niños compartan la Navidad en el hogar no solo está en el hecho de recibir regalos, pues también es una fecha en la que los pequeños esperan demostraciones de cariño, afecto y compartir momentos inolvidables con sus familiares. Por eso, los especialistas afirman que la celebración navideña es una oportunidad para que los niños afiancen su identidad, estima y valía. Aquí te dejo algunas ideas para pasar una feliz Navidad en familia.



- Crea un ambiente navideño: Esta fecha tiene una magia especial. La decoración crea un ambiente que contribuye a que la Nochebuena sea inolvidable.



- Organiza un intercambio de regalos familiar: No es importante el precio del regalo, sino el significado que tiene. Puede hacerse, incluso, a manera de juego para que salga divertido.



- Tómate una foto en familia con Papá Noel: Por estas fechas, Papá Noel visita muchos lugares, centros comerciales, galerías, calles. Elige uno bonito y lleva a tu familia para que juntos se tomen una foto navideña. Será un lindo recuerdo al que le debes colocar la fecha.



- Organiza un día de familia solidario: Es muy importante que en estas fiestas también saquemos un poco de tiempo para ayudar. Por eso identifica de qué forma tú y tu familia pueden ayudar a alguien. Porque Navidad es solidaridad y amor por el prójimo.



- Vivan en familia las tradiciones navideñas: Identifica qué actividades navideñas hay planificadas en la ciudad para participar con tu familia.



- Prepara un día navideño con la familia: Reúne a todos para hacer algo juntos. El objetivo es que salgan a divertirse, ya sea al parque, montar bicicleta, a la playa, museo o algún otro lugar.



- Promueve el acercamiento entre los tuyos: Aprovecha estas celebraciones para reencontrarte con los familiares más lejanos. Llámalos o envíales mensajes deseándoles feliz Navidad e interésate por saber cómo les va.



- Celebren en casa: Para tener una Navidad en familia inolvidable, no pueden faltar las comidas especiales. Las cenas navideñas son inolvidables”.



Cuanta razón tiene mi amigo Gary. La Navidad es una fecha para pasarla en familia, que es lo más importante. Me voy, cuídense.