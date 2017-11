Navidad como oportunidad de negocio

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso piqueo criollo con ají de gallina, carapulcra, cebiche, olluquito con charqui, sangrecita y arrocito blanco bien graneadito. Para beber se pidió una jarrita de emoliente. “María, es increíble cómo pasan los meses, la Navidad está a la vuelta de la esquina y en Mesa Redonda y Gamarra, así como las grandes tiendas como Saga, Tottus, Ripley, Plaza Vea, Paris, Metro y otras, ya arrancaron la campaña que traerá mejores ventas, pues se nota que la economía está ‘calentando’ poco a poco. Eso es bueno, porque los expertos aseguran que el próximo año será mucho mejor que este, que padeció el desastre de El Niño Costero. Cientos de miles de familias fueron afectadas, ya sea porque lo perdieron todo, incluida la casa, porque sufrieron la muerte de un ser querido o porque su centro de labores cerró y ya no tienen dónde trabajar. Pero el peruano es emprendedor y no se queda sentado a esperar ayuda, sino que se las busca. La temporada navideña es ideal para emprender en actividades que nos generen ingresos extras. Así que a continuación, algunas ideas de negocio con poca inversión que podrían ser útiles para todos.



- Muñecos y juguetes. Puede hacerlos de cualquier tela y hasta de madera. Pequeños, grandes o en miniatura y a pedido del cliente. Además, en Internet hay numerosos artículos y videos en los que enseñan a producirlos.



- Preparar chocolates o platillos navideños. Si es buena en repostería o la cocina, prepare y ofrezca postres, dulces o comidas con decoración por la temporada.



- Cuidado de mascotas. Por algunas horas al día, puede ocuparse de los animales de sus vecinos. Sacarlos a pasear, alimentarlos, bañarlos y peinarlos.



- Fotos navideñas. Por ejemplo, con Papá Noel u otros personajes favoritos de los niños o que estén de moda. Indispensable: buen disfraz y buena cámara. También se pueden ofrecer fotos con fondos personalizados.



- Empaque de regalos. Muchos buscan presentaciones originales para sorprender. Un servicio de empaque rápido y con toques de ingenio le conseguirá clientes.



- Decoración de árboles navideños. Ideal para los que saben manualidades. Habría la posibilidad de brindar servicios para decorar los árboles de negocios o centros comerciales.



- Peluquería y maquillaje. Se aprende en corto tiempo en institutos y resulta rentable para montarlo en casa.



- Alquilar una habitación. Si tiene un ambiente en casa que está libre, puede alquilarlo, pero fíjese bien a quién lo hará, para que después no haya problemas.



Antes de decidirse por alguna actividad, analice sus aptitudes, el mercado al que apunta y la inversión que debe hacer”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.