Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su seco de cabrito con frejoles canarios y ensalada de cebollita con ají limo, además de una jarrita de chicha morada heladita. “ María, la tecnología hoy en día es indispensable en nuestro quehacer diario. Todos necesitamos Internet para el trabajo, los estudios o el entretenimiento.

Pero el ciberespacio, por su uso y ciertas malas personas que se sumergen en él, también es peligroso. Más para los niños que para los adultos. A tal punto que inversores de Apple están preocupados por los menores adictos a los smartphones y han pedido buscar una solución al grave problema.

Investigaciones realizadas en Estados Unidos han determinado que la mayoría de alumnos se distrae por la tecnología y la cifra va en aumento. Dicho estudio encontró que la capacidad de los estudiantes para enfocarse en las tareas ha disminuido debido a la tecnología.

Lo más lamentable es que los adolescentes que pasan más de tres horas al día en los aparatos electrónicos tienen un 35% más de probabilidad de sufrir algún riesgo de suicidio; a más horas, mayor probabilidad. A esto se le añade problemas de peso, socialización, trastorno del sueño, alteraciones mentales y depresión.

Es importante crear una educación por la tecnología desde que los hijos son pequeños para que puedan llevar una vida sana y saludable. Aquí te dejo algunos consejos para evitar que los niños se vuelvan dependientes de la tecnología.





- Aprovecha el verano para ir en familia a la playa, pero sin la tecnología. Disfruten del sol, el agua y el aire puro.



- Los pequeños necesitan vivir y experimentar sensaciones; regálales una bicicleta, balón de futbol o instrumentos musicales.



- No exponer al bebé a muchos artefactos tecnológicos: smartphones, tablets, computadora, control remoto, videojuegos portátiles.



- La socialización temprana es importante, lleva a tu niño al parque para que juegue con otros, también puedes juntarlos entre primos.



- Muchos niños quieren tener sus redes sociales, está bien si puedes supervisarlo permanentemente ante cualquier peligro.



- Si tu hijo hace una rabieta para que le den la tablet, no se la des. Le crearías una dependencia que le traerá problemas a futuro.



- No siempre lo castigues o premies con la tecnología. Es bueno ir de vez en cuando al cine o al parque de diversiones.



- Los hijos copian lo que hacen los padres desde temprana edad. Si te ven pegado al celular, ellos creerán que eso es bueno y normal”.



Tiene mucha razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.