Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una cachemita frita encebollada, con su arroz graneado, yuquita sancochada, sarsa y rocotito molido. Para tomar pidió jugo de maracuyá heladito. “María, de terror el anuncio de que el 4 de enero se reiniciarán las protestas pidiendo cierre del Congreso, adelanto de elecciones y libertad para el golpista Pedro Castillo. Varios portales periodísticos y otros medios de comunicación han revelado que en estas manifestaciones se encuentran infiltrados delincuentes subversivos, que se hacen pasar como dirigentes sociales.

Es más, el actual abogado del expresidente es Wilfredo Robles, quien purgó doce años en la cárcel por delito de terrorismo y ayer un poco más y le pega a la periodista Karina Novoa, quien solo le preguntó por sus antecedentes. Al final, ella lo tuvo que botar de la radio donde trabaja porque el letrado alzaba la voz y hasta le dijo ‘mermelera’.

La Dirección de Inteligencia y todo el aparato del Estado deben trabajar las 24 horas para identificar a los terroristas y detenerlos antes de que vuelvan a liderar ataques a locales públicos y privados, e intenten tomar aeropuertos y plantas de energía, como hace solo unos días en Cusco, Arequipa, Ayacucho y Andahuaylas. Tan violentistas son estos grupetes, que en el caso del terminal aéreo de la Ciudad Blanca dañaron los equipos de navegación nocturna (luces de balizaje y sensores), por lo que no podía funcionar de noche, perjudicando no solo a los lugareños, sino también impidiendo la llegada de turistas a esa región.

La izquierda se está haciendo el harakiri apoyando irracionalmente este tipo de protestas y al mismo expresidente Castillo, que bien preso está por intentar dar un golpe de Estado, pero además por probados delitos de corrupción en los escasos 17 meses que estuvo en el sillón de Pizarro.

Los izquierdistas de verdad no se pueden ver mezclados con violentistas y subversivos que no creen en la democracia. Hace unos meses, el congresista Guillermo Bermejo, a quien acusan de azuzar las protestas, fue bien explícito sobre cómo son en realidad estos grupos: ‘No podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú... nosotros lo dijimos con claridad; nosotros somos socialistas y nuestro camino de nueva Constitución es un primer paso, y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar. Nuestro objetivo es quedarnos en el poder para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. No vamos a aceptar que nos vengan a imponer sus huev... de género o aborto y tanta vaina en un país que está como está ahorita. Si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con las de ellos, no en sus pelotudeces democráticas’, señaló muy suelto de huesos. Eso quieren, eso buscan”. Asu, bien dicho Gary. Me voy, cuídense.

