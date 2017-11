Nolberto Solano y Malcom Mendocha

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un contundente plato de cebiche de corvina y un arroz con mariscos, y para calmar la sed pidió una jarrita de chicha morada heladita. “María, muy emocionado y con el corazón en la mano llegó a la Redacción mi amigo, el gran marketero y periodista ayacuchano Malcom Mendocha. Su felicidad era desbordante.



‘Gary, no lloraba tanto y con esa felicidad desde la clasificación a México 70. En el estadio Nacional, al término del partido histórico ante los ‘kiwis’, me derrumbé y tuve que ser asistido por mis hermanos bomberos. Cuando observé el abrazo glorioso entre el ‘Tigre’ Ricardo Gareca y mi amigo ‘Ñol’ Solano, también salté de alegría por el querido ‘Maestrito’, ahora mundialista. Entonces, recordé al talentoso chalaco cuando lo acompañé a un partido de fulbito a beneficio de su barrio, con sabrosa pollada. La canchita estaba frente al estadio de San Marcos. Recién había llegado de Inglaterra, donde brillaba en el Newcastle United. Sudoroso, se acercó a un modesto jardinero y le obsequió su maletín con zapatillas.



Especial Nolberto Solano

Enterado de que era promotor de la disquera Sono Radio, me pedía que le hable de famosos trompetistas. Entendí su pasión y puse en sus manos discos de los ‘monstruos’ de la ‘Fania All Star’. Y disfruté verlo inflar sus pulmones, tocando su fantástica trompeta hasta formar su banda ‘Los Geordie Latinos’. Me sorprendió observarlo cocinando su plato favorito: lomo saltado. Contó que lo hacía estando solo en el extranjero. Se le humedecieron los ojos evocando a su madrecita. Elegido por la FIFA como el ‘Mejor ejecutor de tiros libres en el mundo’, en La Victoria fue abordado por un veterano lustrabotas que le dijo: ‘Ñol, mi sueño es lustrarte los zapatos, como hizo Diego Latorre, luego de tu golazo con Boca Juniors, ante el asombro de Maradona’. El trapo sonó tan fuerte que se mató de la risa y le dio una buena propina. Ahora persigue la ilusión de dirigir en la Premier League. Y siempre está en el corazón del pueblo’”. Pucha, el señor Mendocha conoce a todas las estrellas. Me voy, cuídense.

