Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un tacu tacu de pallares con chanchito, ensalada de cebolla con ají picadito y, para la sed, un jugo de maracuyá fresquecito. “María, prácticamente todos los días ocurren feminicidios en el Perú. ¿Qué nos está ocurriendo como sociedad? Lo peor es que esta situación se ha normalizado en nuestro país.

Vemos, incluidas las autoridades, como algo normal que a diario se masacre y asesine a mujeres. ¡No es normal, es monstruoso! Hasta cuándo el Estado carecerá de políticas que promuevan el respeto y el cuidado a la mujer.

Mientras tanto, las jóvenes, las madres de familia deben asumir el cuidado de su integridad, de su vida, no solo frente a parejas violentas, sino también ante ladrones, violadores y otras lacras. A continuación, algunos consejos para evitar ser víctimas de la violencia:

No te apresures para iniciar una relación. Primero conoce bien a tu pretendiente. Aléjate de los que tienen conductas agresivas, poco tolerantes o pierden el control con facilidad. Tampoco aceptes a alguien demasiado celoso, controlador, mentiroso, que tome alcohol en exceso o se drogue.

Si eres agredida, pide auxilio a las personas que se encuentren cerca, o a la policía. No soportes maltratos, ni siquiera que te levanten la voz, especialmente si tienes hijos porque ellos también podrían ser víctimas.



Te equivocas si crees que a un hombre violento lo cambia solo el amor. Estas personas necesitan ayuda profesional.

Si te separaste de tu pareja, no permitas que tenga las llaves de tu casa.

Evita caminar por lugares solitarios y oscuros por la noche o muy temprano. Trata de estar siempre acompañada por una o más personas.

Procura no llevar joyas u objetos que llamen la atención.



Cuando salgas, deja dicho a dónde y con quién vas.

Ten mucho cuidado al tomar un taxi. Trata de tomar el servicio de una persona que conozcas y de confianza. Cuando esperes movilidad en la calle, que sea en lugares iluminados. No abordes micros o combis vacíos.

Desconfía de cualquier persona, aunque vista de manera elegante y sea educado. No te detengas a dar información o a conversar con extraños.

Si vas a una fiesta, reunión social o bar, evita quedarte a solas con desconocidos. No salgas sola del lugar, que alguien de confianza te acompañe o te recojan.



Cuando camines por la calle, no lo hagas cerca de la pista. Trata de andar en sentido contrario a la circulación vehicular. Mantente atenta, no te distraigas con el celular, observa con atención a los que están a tu alrededor”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.