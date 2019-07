Tiempo para uno mismo.

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una rica papa a la huancaína, de segundo pidió tallarines rojos con presa grande de pollo y para tomar, una jarrita de infusión de cebada tibiecita.



“María, estamos en pleno mes de julio, un mes donde se cobra un dinerito extra por el aguinaldo o la ‘grati’, mes de compras y de oportunidades de negocios y cachuelos, pero también de estrés, intenso tráfico vehicular, de aumento de robos, accidentes y peligros al acecho. Pese a ello, no debemos dejarnos atrapar por las dificultades de cada día, sino renovar la actitud positiva para poder recargar energías.



Los especialistas en recursos humanos y salud mental señalan que todos tenemos múltiples roles en la vida que debemos atender, responsabilidades dentro y fuera de casa, los niños también demandan tiempo, incluso uno mismo.



“La solución no es dejar un rol por otro, sino saber organizarse. Hay que considerar también que muchas mujeres se han incorporado al trabajo fuera del hogar y en algunos casos, continúan con las labores domésticas y haciéndose cargo de los miembros de la familia sin que nadie las apoye en casa y eso abruma. Es necesario trabajar en equipo para compartir más logros, espacio y tiempo, y enriquecernos como personas”, señala Carmen Bravo de Rueda, psicóloga de la clínica Ricardo Palma, quien también nos da algunos consejos:



*Inicie el día con una sonrisa y agradecido por la vida. Aunque sepa que le espera un día pesado, cargado, mentalice el ‘sí se puede’.



*Priorizar. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Dele un orden a sus cosas. Todo puede ser importante, pero no siempre es urgente.



*Fíjese metas reales para mejor satisfacción y equilibrio.



*Delegar. Deje de pensar que es la única persona que debe hacerlo todo o se agotará más rápido.



*Procure respetar sus horarios. No lleve trabajo a casa ni incluya actividades laborales en tiempo destinado para usted o su familia, ni viceversa.



*Comparta con su pareja o familia las labores del hogar, sin criticar.



*Intente sacar lo positivo hasta de lo negativo. Del error, la dificultad y los problemas, también se puede aprender y mejorar.



*No caiga en el pesimismo ni se deje abatir por la ansiedad ni la culpa.



*Descanse y recargue energías. Haga pausas laborales y en la semana realice caminatas, lecturas, bailes u otros.



*Encuentre tiempo también para una escapada al cine, salir a pasear, disfrutar con su pareja u otra actividad que aumente su tranquilidad y felicidad”.



Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Hay que ponerle voluntad, organizarse y encontrar un equilibrio que nos dé bienestar físico, mental y espiritual.



Me voy, cuídense.