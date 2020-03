Mi amigo Gary no suelta su cámara fotográfica y todos los días sale a trabajar con su mascarilla y salvoconducto. “María, en sus diarias conferencias donde da a conocer la evolución de la pandemia, el presidente Martín Vizcarra aborda temas adicionales muy interesantes. Por ejemplo, se refirió a la importancia de conversar en familia y explicarles a los niños lo que está ocurriendo.

‘Cuéntenles a los niños para qué se tiene que hacer este esfuerzo de quedarse en casa. Ellos son más inteligentes de lo que pensamos’. Muy cierto, pues los pequeños tienen una gran capacidad de entendimiento y muchas veces los adultos los subestimamos. Esta coyuntura es propicia para explicarles la importancia de valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la gratitud, que a diario se dan en casa como en las calles.

Con las personas que guardan la cuarentena, las donaciones y los aplausos a los médicos, enfermeras y policías. Gracias a estos valores, en Japón no ha sido necesario que se apliquen medidas restrictivas, pues los pobladores, conscientes de la gravedad de la situación, se aislaron solitos y tomaron medidas extremas de prevención contra el contagio.

Como consecuencia de esta decisión, Japón ha logrado controlar la pandemia y tiene una baja tasa de contagiados y fallecidos. Aquí te dejo algunos consejos para orientar a los niños.

- No tenga miedo de hablar sobre el coronavirus. Si no lo hace, puede aumentar su preocupación. Pero sea prudente, no los alarme.

- Deles información de acuerdo a su nivel de desarrollo. No los abrume con tanta información. Responda con honestidad y claridad a sus preguntas.

- Evite transmitirles su ansiedad. Cálmese antes de tener una conversación con sus hijos o si va a responder sus preguntas.

- Use frases reconfortantes. Explíqueles la enfermedad, pero dígales que el cuerpo tiene defensas y que, si están fuertes, lo más probable es que les pase como una gripe.

-Céntrese en las medidas de prevención. Haga hincapié en las medidas que usted está tomando. Ellos se sienten seguros cuando saben qué hacer para protegerse.

- Mantenga la rutina. No caiga en la incertidumbre. Programe los días con horarios para comer, distraerse y dormir.

- Cambie de conversación. No esté todo el día hablando o informándose de la epidemia. Hable con sus hijos de temas positivos, de proyectos, recuerdos alegres o anécdotas familiares”. Tiene razón, mi amigo Gary. Los niños son unas criaturitas muy sensibles e inteligentes. Me voy, cuídense.