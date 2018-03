El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso chanchito en caja china bañado en cerveza, papitas doradas, ensalada fresca y ajicito molido. Para beber se pidió una chicha morada frozen.



“ María , es peligroso cuando un gobierno y las principales instituciones del país, como el Poder Judicial, no escuchan el clamor de la gente, cuando permanecen de espaldas al pueblo. Las autoridades tienen que sentir el pulso de la calle y actuar en consecuencia. Porque esta es una democracia. Especialmente si se trata de padres de familia preocupados por la educación que recibirán sus hijos en el colegio. Lo digo por el debate, que ha vuelto a ponerse en agenda, sobre la llamada ‘ideología de género’ que estaba incluida en el Currículo Nacional de Educación Básica, y que un juzgado acaba de declarar improcedente. No va. Ante ello, han surgido diversas presiones de hasta organismos internacionales que pretenden imponer una agenda y un modelo que es nocivo para los niños. Los integrantes del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, la gran mayoría padres de familia, están indignados con esta situación por lo que nuevamente vienen anunciando una movilización multitudinaria. Sus defensores dicen que es un invento de gente ignorante que se opone a la igualdad y el respeto para hombres y mujeres. ¿Pero qué padre de familia, con dos dedos de frente, puede estar en contra de valores tan importantes? ¿Quién no quiere que su hijo varón aprenda a respetar a las mujeres?



Los dirigentes de ‘Padres en acción’ están convencidos de que los propulsores de este Currículo Escolar se aprovechan de esos valores, la igualdad y el respeto, al decir que luchan por ellos, para meter de contrabando, de forma solapada, la ‘ideología de género’, a la que califican de ‘veneno’. Con este tema se le pretende decir a niños de 5, 6, 7, 8 o 9 años que exploren su sexualidad y que ser hombre o mujer no es algo natural, sino algo que se va ‘construyendo socialmente’. Se señala: ‘La sexualidad se puede elegir con toda libertad sin importar el sexo con el cual nacieron’. Eso no se puede permitir, así la Organización de las Naciones Unidas pretenda hacerlo. La abogada Beatriz Mejía, vocero del colectivo ‘Educa bien’, remarcó: ‘Intentan envenenar a nuestro hijos, dañando su mente y ese es un tipo de abuso infantil, ya que genera trastorno de identidad sexual’. Refirió, por ejemplo, que se descubrió el año pasado, en un colegio de San Juan de Lurigancho, que colocaron como tarea para niños de 5 años colorear con quién identifican su sexualidad y entre las opciones solo hay una niña con vulva y una niña con pene. Increíble. De lo que debe preocuparse el Ministerio de Educación es de promover la igualdad de oportunidades plenas para todos, hombres y mujeres, sin importar la raza, el sexo, si es homosexual, nivel económico o cultural, si es gordo o flaco, chiquito o grande, cristiano o ateo. ¡Porque todos somos seres humanos!”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

